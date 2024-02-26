Как правильно наносить духи, чтобы запах держался как можно дольше

Духи — это искусственные ароматы, которые имеют приятный запах и используются для усиления естественного запаха тела. Каждая женщина и мужчина используют духи для уверенности и привлекательности, поэтому тратят на приобретение ароматов немалые средства.

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Конечно ценовая политика духов в мире очень отличается. К примеру, самые дорогие духи в мире стоят 215 тысяч долларов. Это духи Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume. Этот парфюм содержит редкие ингредиенты, такие как индийский жасмин, таитянская ваниль и флорентийский ирис. Его изысканная упаковка включает хрустальную бутылку с 5-каратным бриллиантом на горлышке, что делает его действительно роскошным для тех, кто может себе это позволить. Конечно этот парфюм характеризуется стойким ароматом, который долго держится на теле. К сожалению, этот парфюм не всем по карману. Поэтому Фокус решил подготовить подборку советов, как правильно наносить духи, чтобы их аромат держался как можно дольше.

Первое и главное правило — духи стоит наносить исключительно на кожу. Наносить парфюм лучше всего после душа. Однако перед этим тело нужно тщательно вытереть полотенцем. Это помогает запаху фиксироваться на коже в течение длительного времени.

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Если вы хотите правильно нанести духи, попробуйте использовать метод 3 ключевые точки — сзади ушей, на сгибе локтя и на шее. Распыляйте их на кожу с расстояния около 15-20 см. Также можно добавить несколько капель на запястья, но не тереть их, чтобы избежать расщепления аромата.

Категорически не рекомендуется наносить парфюм на одежду, поскольку он может оставлять пятна или повреждать ткань.

Важно также не перебарщивать с количеством парфюма. Легкий аромат, который ощущается издалека, является более приятным, чем сильный неприятный запах.

Не смешивайте ароматы, разные парфюмы одновременно могут плохо сочетаться.

Напомним, ранее мы писали, как правильно хранить духи: возможно вы об этом не знали. Кроме этого, Фокус писал, лучшие женские духи, которые будут в тренде в 2024 году