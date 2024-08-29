Андрій Кравченко зізнався, з ким співпрацює з команди Олега Винника

Андрій Кравченко — це сольний проєкт, якого порівнюють з відомим українським співаком Олегом Винником. Артиста звинувачують в копіюванні Винника.

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Український співак Андрій Кравченко, якого порівнюють з Олегом Винником через явну зовнішню схожість, зізнався, що дійсно працює з колишніми представниками команди артиста. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Андрій Кравченко заперечив, що "забрав" собі команду Олега Винника і вони мають спільного директора.

За словами Кравченка, у нього ніколи не було на меті працювати з командою артиста і чутки про те, що він працює з експродюсером Олега Винника Олександром Горбенком є повною нісенітницею. Насправді за словами Кравченка, він навіть не знайомий з Горбенком.

Однак, як виявилося, таки з Кравченком працює один із членів команди Винника. Мова йде про концертного директора Сергія Букшина.

"Мій теперішній концертний директор Сергій Букшин свого часу працював у команді Винника. Можливо це вводить в оману когось, що продюсер Винника — мій теперішній продюсер. Це не так! Робота концертного директора — організація заходів. Сергій на цьому знається на всі 100% і гріх це не застосовувати у роботі. А стратегічні рішення, що стосуються моєї творчості, я приймаю особисто, без "вказівок ззовні"", — пояснив артист звинувачення у свій бік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олег Винник грубо відповів Андрію Кравченку, який запропонував йому заспівати в дуеті.

Крім цього, Фокус писав, що Олег Винник відверто розповів про свої проблеми зі здоров'ям.