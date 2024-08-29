Андрей Кравченко признался, с кем сотрудничает из команды Олега Винника

Андрей Кравченко — это сольный проект, сравнимый с известным украинским певцом Олегом Винником. Артиста обвиняют в копировании Винника.

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Украинский певец Андрей Кравченко, сравниваемый с Олегом Винником из-за явного внешнего сходства, признался, что действительно работает с бывшими представителями команды артиста. Об этом он написал у себя на странице Инстаграм.

В частности, Андрей Кравченко возразил, что "забрал" себе команду Олега Винника и у них есть совместный директор.

По словам Кравченко, у него никогда не было цели работать с командой артиста и слухи о том, что он работает с экспродюсером Олега Винника Александром Горбенко является полной чепухой. На самом деле, по словам Кравченко, он даже не знаком с Горбенко.

Однако, как оказалось, с Кравченко работает один из членов команды Винника. Речь идет о концертном директоре Сергее Букшине.

"Мой нынешний концертный директор Сергей Букшин в свое время работал в команде Винника. Возможно, это вводит в заблуждение кого-то, что продюсер Винника — мой нынешний продюсер. Это не так! Работа концертного директора — организация мероприятий. Сергей на этом разбирается в все 100% и грех это не применять в работе. А стратегические решения, касающиеся моего творчества, я принимаю лично, без указаний извне», — объяснил артист обвинения в свою сторону.

Напомним, ранее мы писали, что Олег Винник грубо ответил Андрею Кравченко, который предложил ему спеть в дуэте.

Кроме того, Фокус писал, что Олег Винник откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем.