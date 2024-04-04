"Мріяв опинитися поруч": американець заплатив велику суму за місце поруч із могилою Монро

Технічний інвестор Беверлі-Гіллз Ентоні Джабін виявився давнім фанатом голлівудської актриси. Крім порожнього склепу поруч з її останнім місцем спочинку він придбав також купальний костюм, що належав Монро.

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Склеп поруч із місцем останнього спочинку голлівудської актриси Мерилін Монро було продано на аукціоні за $195 тисяч. Про це повідомляє ВВС.

Місце на кладовищі поруч із місцем останнього спочинку Мерлін придбав технічний інвестор Беверлі-Гіллз Ентоні Джабін. За словами чоловіка, він завжди мріяв опинитися поруч із найвідомішою голлівудською блондинкою.

Крім склепу, пан Джабін також купив купальний костюм, який колись належав Монро.

Де і як поховали Мерлін Монро

Смерть Мерилін Монро, американської кіноактриси і секс-символу, настала в ніч з 4 на 5 серпня 1962 року. Вона померла у віці 36 років у власному будинку в Брентвуді (штат Каліфорнія, США). Монро поховали в стінному склепі з рожевого мармуру 8 серпня 1962 року на Вествудському кладовищі.

Під час служби тіло Мерилін лежало у відкритій бронзовій труні, покритій зсередини атласом кольору шампанського. У руках у Мерилін був букет троянд, і ще протягом 20 наступних років колишній чоловік голлівудської зірки Джо Ді Маджіо розпоряджався, щоб у вазу на її могилі двічі на тиждень приносили свіжий букет червоних троянд як символ його безперервного кохання.

Монро поховали в стінному склепі з рожевого мармуру 8 серпня 1962 року на Вествудському кладовищі. Фото: Getty Images

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що у США виставили на продаж склеп по сусідству з Мерилін Монро і Г'ю Гефнером за $2 млн. Розташований у Меморіальному парку Pierce Brothers Westwood Village у Лос-Анджелесі, де також поховано таких знаменитостей, як Наталі Вуд і Трумен Капоте, гранітний склеп придбали в 1997 році театральний композитор і поет Джеррі Герман за $75 тис. Але коли містер Герман помер у 2019-му, його поховали в Нью-Джерсі.

А 2011 року ЗМІ повідомляли про те, що італійські археологи знайшли труну з останками Мони Лізи. Археологи виявили склеп на другий день розкопок на території колишнього жіночого монастиря Святої Урсули у Флоренції, де, на думку вчених, була похована Ліза Герардіні дель Джокондо...