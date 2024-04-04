"Мечтал оказаться рядом": американец заплатил крупную сумму за место рядом с могилой Монро

Технический инвестор Беверли-Хиллз Энтони Джабин оказалася давним фанатом голливудской актрисы. Кроме пустующего склепа рядом с ее последним местом упокоения он приобрел также купальный костюм, принадлежавший Монро.

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Склеп рядом с местом последнего упокоения голливудской актрисы Мэрилин Монро был продан на аукционе за $195 тысяч. Об этом сообщает ВВС.

Место на кладбище рядом с местом последнего упокоения Мерлин приобрел технический инвестор Беверли-Хиллз Энтони Джабин. По словам мужчины, он всегда мечтал оказаться рядом з самой известной голливудской блондинкой.

Помимо склепа, г-н Джабин также купил купальный костюм, который когда-то принадлежал Монро.

Где и как похоронили Мерлин Монро

Смерть Мэрилин Монро, американской киноактрисы и секс-символа, наступила в ночь с 4 на 5 августа 1962 года. Она скончалась в возрасте 36 лет в собственном доме в Брентвуде (штат Калифорния, США). Монро похоронили в стенном склепе из розового мрамора 8 августа 1962 года на Вествудском кладбище.

Во время службы тело Мэрилин лежало в открытом бронзовом гробу, покрытом изнутри атласом цвета шампанского. В руках у Мэрилин был букет роз и еще на протяжении 20 последующих лет бывший муж голливудской звезды Джо Ди Маджио распоряжался, чтобы в вазу на ее могиле дважды в неделю приносили свежий букет красных роз, как символ его непрекращающейся любви.

Монро похоронили в стенном склепе из розового мрамора 8 августа 1962 года на Вествудском кладбище. Фото: Getty Images

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что в США выставили на продажу склеп по соседству с Мэрилин Монро и Хью Хефнером за $2 млн. Расположенный в Мемориальном парке Pierce Brothers Westwood Village в Лос-Анджелесе, где также похоронены такие знаменитости как Натали Вуд и Трумэн Капоте, гранитный склеп был приобретен в 1997 году театральным композитором и поэтом Джерри Германом за $75 тыс. Но когда мистер Герман умер в 2019-м, его похоронили в Нью-Джерси.

А в 2011 году СМИ сообщали о том, что итальянские археологи нашли гроб c останками Моны Лизы. Археологи обнаружили склеп на второй день раскопок на территории бывшего женского монастыря Святой Урсулы во Флоренции, где, по мнению ученых, была захоронена Лиза Герардини дель Джокондо