Психологиня пояснила, навіщо Бьянка Цензорі змінила колір волосся на рожевий

Дівчина подає світові сигнал про те, що готова до змін і готова вийти з-під впливу свого чоловіка-репера. Зміна кольору волосся — перший крок на цьому шляху, вважає фахівець.

29-річна Б'янка Цензорі, дружина 47-річного американського репера Каньє Веста, знову на слуху. І справа не тільки в її чергових відвертих вбраннях, які вона вигуляла в Парижі, а й у кольорі її волосся. Дівчина з'явилася на публіці з рожевими локонами, чим чимало здивувала як фанатів, так і критиків. У бесіді з таблоїдом The U.S. Sun психологиня Беккі Спелман пояснила, з чим може бути пов'язана така різка зміна.

Докторка вважає, що зараз Б'янка носить перуку, але це чіткий сигнал її готовності до того, щоб виділитися, показати свою бунтарську натуру і знайти індивідуальність. І це, за словами Спелман, "значний крок".

"Це була неохайна рожева перука, яка означала бажання виділитися. Ця заява символізувала початок нового життя Б'янки. Психологічно зміна кольору волосся на щось настільки ж яскраве, як рожевий, може відображати потребу в самовираженні та індивідуальності", — підкреслила вона.

Таким чином, не виключає експерт, дівчина хоче сепаруватися від Веста, щоб повернути собі своє "я". Ця модна метаморфоза "передбачає бунт" і "готовність кинути виклик традиційним нормам краси".

Психологиня пояснила, що рожевий колір часто асоціюється з грайливою жіночою енергією, а тому може бути для зірки способом показати свій "м'який бік".

Натомість парижани не оцінили стильні експерименти дружини репера, оскільки багатьох образило те, що на публіці вона з'являлася традиційно в дуже відвертому одязі.

Спочатку Б'янка в напівпрозорому боді та панчохах до коліна прийшла з чоловіком на показ PROTOTYPES Menswear весна/літо 2025. Пізніше разом зі своїм стилістом Гадіром Раджабом вона з'явилася в ресторані, і з одягу на ній були тільки смужки тканини, обмотані навколо її стегон і ніг, а груди прикривали дві стрічки.

Бьянка Цензорі та її стиліст Гадір Раджаб

Своєю появою Цензорі знову дала привід для чуток про те, що її стиль повністю контролює Вест, який таким чином просуває свою лінію одягу, а також хоче переплюнути успіх бренду Skims, заснованого його колишньою дружиною Кім Кардаш'ян.

У коментарях для MailOnline деякі парижани визнали її вбрання такими, що "викликають занепокоєння", і заявили, що "рекламні трюки" Каньє були водночас "дивними" і "небезпечними".

"Вона вільна робити зі своїм тілом все, що хоче, але це трохи дивно", "Я не особливо люблю знаменитостей, але, очевидно, має бути певна стурбованість, якщо знаменита людина поводиться дивно. Деякі політичні заяви Каньє останнім часом викликають велику тривогу", "І Бьянка, і Каньє зобов'язані бути хорошим прикладом для молоді. "Зокрема, Каня всесвітньо відомий і дуже впливовий артист, тому все, що він робить, копіюється всюди. Люди можуть одягатися так, як вони виглядають, але якщо їх змушують поводитися певним чином перед камерами, це може бути дуже небезпечно. За цими двома масово стежать у соціальних мережах. "Мені подобається музика Каньє Веста, але мені не подобається та реклама, яка оточила його останнім часом", "Деякі фотографії, звісно, мали доволі тривожний вигляд — Каньє гарний у своїй справі, але його поведінка може бути дивною", — кажуть люди.

Модні експерименти Б'янки не на жарт стривожили і її родичів. Батько дівчини, Лео Цензорі, навіть нібито хотів зустрітися із зятем і пояснити йому "по-чоловічому", як не слід поводитися з його дочкою. Однак пізніше сестра Б'янки спростувала цю інформацію.

Раніше Фокус писав, що на Каньє Веста подала до суду його колишня асистентка, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях.