Унікальне вино з центру Парижа: на Монмартрі досі існує таємний виноградник

Виноградник Кло Монмартр, захований у самому центрі Парижа, є останнім артефактом з тих часів, коли Монмартр був звичайним селом у передмісті Парижа.

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Туманним ранком у жовтні винороб Вінсент Боленор збирає виноград, з якого потім зроблять вино. Ця сцена повторюється по всій Франції в цю пору року. Але Боленор і його команда не перебувають у класичних виноробних регіонах Бордо, Бургундії, Лангедока або Луари. Вони збирають виноград на секретному винограднику в самому центрі Парижа. Про це пише CNN.

Кло-Монмартр (Clos Montmartre), розташований на північному боці Монмартру, жвавого артистичного району, увінчаного величним собором Сакре-Кер, являє собою невеликий, але мальовничий виноградник, на якому росте близько 2000 виноградних лоз, які, здається, не помічають, що перебувають у самому серці французької столиці.

Виноградник Кло-Монмартр у центрі Парижа Фото: tripadvisor

Виноградник — пережиток тих часів, коли Монмартр був чарівним селом. Тут виробляли не найкраще вино і село зрештою стало частиною Парижа 1860 року, а виноградники вирубали.

Але традиція вирощування винограду на Монмартрі збереглася. Сьогодні Кло Монмартр — це невелика мальовнича ділянка, захована від міського хаосу під пильним оком Музею Монмартра. І кожного жовтня паризькі садівники збираються разом з міськими любителями вина, щоб збирати врожай винограду просто під носом у міських жителів.

Виноград, зібраний у центрі Парижа Фото: tripadvisor

Цей рік не став винятком. І поки сонні парижани йдуть на роботу, а повз них проносяться вантажівки та автобуси, місцеві садівники готуються до щорічного збору врожаю, який проводять тут з XII століття.

Це вино, вироблене в кількості менше 2000 пляшок на рік, здебільшого продається на аукціоні. Усі виручені кошти йдуть на фінансування соціальних програм 18-го округу, району Парижа, в якому розташований виноградник.

Вино з центру Парижа Фото: tripadvisor

Коли врожай на Монмартрі зібрано, вантажівки з виноградом спускаються з пагорба Монмартр у мерію 18-го округу. У підвалі цієї грандіозної урядової будівлі знаходиться практично невідомий винний льох, де виноград з міських виноградників обробляють і розливають по пляшках.

Сільвіан Леплатр, місцева винна експертка Clos Montmartre, чекає в льосі, щоб обробити виноград. Вона зазначає, що ґрунт на Монмартрі не надто родючий, а винограду бракує сонця, але вона використовує індивідуальний підхід, обирає сорти, що найкраще пристосовані до паризького клімату, і підлаштовує методи обробки під зібраний виноград. Спираючись на знання, отримані під час роботи на виноградниках по всьому світу, вона каже, що намагається змусити смаки співати і працює з природою, а не проти неї.

Виноградник у центрі Парижа Фото: tripadvisor

Леплатр та її команда виробляють як червоне, так і рожеве вино. Обидва вина характеризуються насиченим кольором і високими ароматичними якостями. Червоне вино виходить легким і добре підходить як аперитив.

"Нещодавно ми дали сомельє продегустувати вино наосліп. Він не зміг розпізнати, що воно з Монмартру, і знайшов його дуже хорошим", — додає вона з усмішкою.

Ерік Леджоандр, мер 18-го округу Парижа, підсумовує: "Навколо вина витає атмосфера таємничості. Таємниця — частина того, що робить фестиваль вина на Монмартрі та історію Монмартра особливими. Тому ми тримаємо це в таємниці, але це широко поширена таємниця".

Хоча його в основному продають на аукціонах, пляшку вина з Монмартра можна купити. Вино продається цілий рік у Музеї Монмартра. Пляшка червоного вина продається за 35 євро, а рожеве — за 30 євро.

Нагадаємо, раніше вчені вже попереджали, що зміни кліматичних умов на планеті неодмінно вплинуть на кількість та якості вина. Тепер французькі винороби кажуть, що вино врожаю цього року стане дефіцитним — це станеться через найдощовіші роки за всю історію спостережень.