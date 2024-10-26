Уникальное вино из центра Парижа: на Монмартре до сих пор существует тайный виноградник

Виноградник Кло Монмартр, спрятанный в самом центре Парижа, является последним артефактом из тех времен, когда Монмартр был обычной деревушкой в пригороде Парижа.

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Туманным утром в октябре винодел Винсент Боленор собирает виноград, из которого потом сделают вино. Это сцена повторяется по всей Франции в это время года. Но Боленор и его команда не находятся в классических винодельческих регионах Бордо, Бургундии, Лангедока или Луары. Они собирают виноград на секретном винограднике в самом центре Парижа. Об этом пишет CNN.

Кло-Монмартр (Clos Montmartre), расположенный на северной стороне Монмартра, оживленного артистического района, увенчанного величественным собором Сакре-Кер, представляет собой небольшой, но живописный виноградник, на котором произрастает около 2000 виноградных лоз, которые, кажется, не замечают, что находятся в самом сердце французской столицы.

Виноградник Кло-Монмартр в центре Парижа Фото: tripadvisor

Виноградник — пережиток тех времен, когда Монмартр был очаровательной деревней. Здесь производили не самое лучшее вино и деревня в итоге стала частью Парижа в 1860 году, а виноградники вырубили.

Но традиция выращивания винограда на Монмартре сохранилась. Сегодня Кло Монмартр — это небольшой живописный участок, спрятанный от городского хаоса под бдительным оком Музея Монмартра. И каждый октябрь парижские садоводы собираются вместе с городскими любителями вина, чтобы собирать урожай винограда прямо под носом у городских жителей.

Виноград, собранный в центре Парижа Фото: tripadvisor

Этот год не стал исключением. И пока сонные парижане идут на работу, а мимо проносятся грузовики и атвобусы, местные садоводы готовятся к ежегодному сбору урожая, который проводится здесь с XII века.

Это вино, произведенное в количестве менее 2000 бутылок в год, в основном продается на аукционе. Все вырученные средства идут на финансирование социальных программ 18-го округа, района Парижа, в котором расположен виноградник.

Вино из центра Парижа Фото: tripadvisor

Когда урожай на Монмартре собран, грузовики с виноградом спускаются с холма Монмартр в мэрию 18-го округа. В подвале этого грандиозного правительственного здания находится практически неизвестный винный погреб, где виноград с городских виноградников обрабатывается и разливается по бутылкам.

Сильвиан Леплатр, местный винный эксперт Clos Montmartre, ждет в погребе, чтобы обработать виноград. Она отмечает, что почва на Монмартре не слишком плодородная, а винограду не хватает солнца, но она использует индивидуальный подход, выбирая сорта, лучше приспособленные к парижскому климату и подстраивает методы обработки под собранный виноград. Опираясь на знания, полученные в ходе работы на виноградниках по всему миру, она говорит, что старается заставить вкусы петь и работает с природой, а не против нее.

Виноградник в центре Парижа Фото: tripadvisor

Леплатр и ее команда производят как красное, так и розовое вино. Оба вина характеризуются насыщенным цветом и высокими ароматическими качествами. Красное вино получается легким и хорошо подходит в качестве аперитива.

"Недавно мы дали сомелье продегустировать вино вслепую. Он не смог распознать, что оно с Монмартра, и нашел его очень хорошим", — добавляет она с улыбкой.

Эрик Леджоандр, мэр 18-го округа Парижа, заключает: "Вокруг вина витает атмосфера таинственности. Тайна — часть того, что делает фестиваль вина на Монмартре и историю Монмартра особенными. Поэтому мы держим это в тайне, но это широко распространенная тайна".

Хотя его в основном продают на аукционах, бутылку вина с Монмартра можно купить. Вино продается круглый год в Музее Монмартра. Бутылка красного вина продается за 35 евро, а розовое — за 30 евро.

Напомним, ранее ученые уже предупреждали, что изменения климатических условий на планете непременно повлияет количество и качества вина. Теперь французские виноделы говорят, что вино урожая этого года станет дефицитным — это произойдет из-за самых дождливых лет за всю историю наблюдений.