Модель OnlyFans звинуватила Каньє Веста в сексуальних домаганнях

Дівчина заявила, що репер засипав її відвертими повідомленнями і порнороликами, а також задовольняв себе у неї на очах.

Лорен Пішотта, колишня асистентка 46-річного американського репера Каньє Веста, подала на ексбоса до суду за сексуальні домагання після двох років роботи, повідомляє TMZ.

У своєму позові Лорен стверджує, що на момент знайомства з Вестом була моделлю OnlyFans, де її заробітки обчислювалися семизначними сумами. Артист найняв її для роботи над першим сезоном своєї лінії жіночого одягу Yeezy, і в підсумку вони разом записали три треки з його альбому Donda, хоча Піштта ніде не згадується.

Пізніше Вест найняв Пішотту як свого особистого помічника з річною зарплатою в мільйон доларів за умови, що вона буде доступна "24 години на добу, 7 днів на тиждень". Дівчина погодилася з такою пропозицією.

Згідно з її позовом, Каньє спочатку не противився тому, що вона продовжувала працювати на OnlyFans. Однак у 2022 році репер нібито заявив, що хоче, щоб Пішотта була "богослухняною", і попросив її видалити свій обліковий запис в обмін на ще мільйон доларів.

Після того як вона закрила акаунт, дівчина стверджує, що її засипали відвертими текстовими повідомленнями від Веста, включно з порнографічними відеороликами. За її словами, Каньє мастурбував, розмовляючи з нею телефоном, і що одного разу він зробив собі приємність перед нею після того, як "замкнув" її в окремій кімнаті у своєму літаку.

Приблизно у вересні 2022 року Лорен підвищили до керівника апарату різних компаній, але незабаром після цього її раптово звільнили, йдеться в її позові. Їй вихідну допомогу в розмірі $3 мільйонів нібито так і не було виплачено.

Крім сексуальних домагань, порушення контракту і незаконного звільнення, Пішотта також подає до суду на Веста і його бізнес Yeezy за шахрайство, невиплату заробітної плати та умисне заподіяння емоційного розладу.

Це не вперше, коли репера звинувачують у непристойній поведінці.

У листопаді минулого року кілька співробітників його модної лінії Yeezy розповіли журналу Rolling Stone, що він крутив порнографічні фільми на зборах співробітників і показував інтимну фотографію своєї тодішньої дружини Кім Кардаш'ян на співбесідах.

Вест тоді не відповів на звинувачення і відтоді зберігає мовчання. У минулому він зізнавався в "повній залежності від порнографії", яка зруйнувала його сім'ю.

Цього року зірка вже зіткнулася з двома іншими судовими позовами. У квітні його звинуватив у расовій дискримінації та переслідуванні колишній охоронець його нині закритої школи Donda Academy. Тревор Філліпс, який працював у дизайнерській компанії репера, перш ніж перейти в його академію, заявив, що зіткнувся з дискримінацією, тому що він мусульманин, і йому наказали підстригти дреди.

У лютому цього року на музиканта також подали до суду спадкоємці виконавиці Донни Саммер за використання без дозволу уривка з її пісні "I Feel Love". Пізніше справу було врегульовано в позасудовому порядку.

Раніше Фокус писав, що Каньє хоче зайнятися порнобізнесом. Обивателі вже задаються питанням, чи буде він знімати у фільмах для дорослих свою дружину Бьянку.