Модель OnlyFans обвинила Канье Уэста в сексуальных домогательствах

Девушка заявила, что рэпер засыпал ее откровенными сообщениями и порнорликами, а также удовлетворял себя у нее на глазах.

Лорен Пишотта, бывшая ассистентка 46-летнего американского рэпера Канье Уэста, подала на экс-босса в суд за сексуальные домогательства после двух лет работы, сообщает TMZ.

В своем иске Лорен утверждает, что на момент знакомства с Уэстом была моделью OnlyFans, где ее заработки исчислялись семизначными суммами. Артист нанял ее для работы над первым сезоном своей линии женской одежды Yeezy, и в итоге они вместе записали три трека из его альбома Donda, хотя Пиштта нигде не упоминается.

Позже Уэст нанял Пишотту в качестве своего личного помощника с годовой зарплатой в миллион долларов при условии, что она будет доступна "24 часа в сутки, 7 дней в неделю". Девушка согласилась с таким предложением.

Согласно ее иску, Канье изначально не противился тому, что она продолжала работать на OnlyFans. Однако в 2022 году рэпер якобы заявил, что хочет, чтобы Пишотта была "богопослушной", и попросил ее удалить свою учетную запись в обмен на еще миллион долларов.

После того как она закрыла аккаунт, девушка утверждает, что ее засыпали откровенными текстовыми сообщениями от Уэста, включая порнографические видеоролики. По ее словам, Канье мастурбировал, разговаривая с ней по телефону, и что однажды он доставил себе удовольствие перед ней после того, как "запер" ее в отдельной комнате в своем самолете.

Примерно в сентябре 2022 года Лорен повысили до руководителя аппарата различных компаний, но вскоре после этого ее внезапно уволили, говорится в ее иске. Ей выходное пособие в размере $3 миллионов якобы так и не было выплачено.

Помимо сексуальных домогательств, нарушения контракта и незаконного увольнения, Пишотта также подает в суд на Уэста и его бизнес Yeezy за мошенничество, невыплату заработной платы и умышленное причинение эмоционального расстройства.

Это не первый раз, когда рэпера обвиняют в непристойном поведении.

В ноябре прошлого года несколько сотрудников его модной линии Yeezy рассказали журналу Rolling Stone, что он крутил порнографические фильмы на собраниях сотрудников и показывал интимную фотографию своей тогдашней жены Ким Кардашьян на собеседованиях.

Уэст тогда не ответил на обвинения и с тех пор хранит молчание. В прошлом он признавался в "полной зависимости от порнографии", которая разрушила его семью.

В этом году звезда уже столкнулась с двумя другими судебными исками. В апреле его обвинил в расовой дискриминации и преследовании бывший охранник его ныне закрытой школы Donda Academy. Тревор Филлипс, который работал в дизайнерской компании рэпера, прежде чем перейти в его академию, заявил, что столкнулся с дискриминацией, потому что он мусульманин, и ему приказали подстричь дреды.

В феврале этого года на музыканта также подали в суд наследники исполнительницы Донны Саммер за использование без разрешения отрывка из ее песни "I Feel Love". Позже дело было урегулировано во внесудебном порядке.

Ранее Фокус писал, что Канье хочет заняться порнобизнесом. Обыватели уже задаются вопросом, будет ли он снимать в фильмах для взрослых свою жену Бьянку.