Психолог объяснила, зачем Бьянка Цензори сменила цвет волос на розовый

Девушка подает миру сигнал о том, что готова к переменам и готова выйти из-под влияния своего мужа-рэпера. Изменение цвета волос – первый шаг на этом пути, считает специалист.

29-летняя Бьянка Цензори, жена 47-летнего американского рэпера Канье Уэста, снова на слуху. И дело не только в ее очередных откровенных нарядах, которые она выгуляла в Париже, но и в цвете ее волос. Девушка появилась на публике с розовыми локонами, чем немало удивила как фанатов, так и критиков. В беседе с таблоидом The U.S. Sun психолог Бекки Спелман объяснила, с чем может быть связана такая резкая перемена.

Доктор считает, что сейчас Бьянка носит парик, но это четкий сигнал ее готовности к тому, чтобы выделиться, показать свою бунтарскую натуру и обрести индивидуальность. И это, по словам Спелман, "значительный шаг".

"Это был неряшливый розовый парик, который означал желание выделиться. Это заявление символизировало начало новой жизни Бьянки. Психологически изменение цвета волос на что-то столь же яркое, как розовый, может отражать потребность в самовыражении и индивидуальности", – подчеркнула она.

Таким образом, не исключает эксперт, девушка хочет сепарироваться от Уэста, чтобы вернуть себе свое "я". Данная модная метаморфоза "предполагает бунт" и "готовность бросить вызов традиционным нормам красоты".

Психолог объяснила, что розовый цвет часто ассоциируется с игривой женской энергией и поэтому может быть для звезды способом показать свою "мягкую сторону".

В свою очередь парижане не оценили стильные эксперименты жены рэпера, поскольку многих оскорбило то, что на публике она появлялась традиционно в очень откровенной одежде.

Сначала Бьянка в полупрозрачном боди и чулках до колена пришла с мужем на показ PROTOTYPES Menswear весна/лето 2025. Позже вместе со своим стилистом Гадиром Раджабом она появилась в ресторане, и из одежды на ней были только полоски ткани, обмотанные вокруг ее бедер и ног, а грудь прикрывали две ленточки.

Бьянка Цензори и ее стилист Гадир Раджаб

Своим появлением Цензори снова дала повод для слухов о том, что ее стиль полностью контролирует Уэст, который таким образом продвигает свою линию одежды, а также хочет переплюнуть успех бренда Skims, основанного его бывшей женой Ким Кардашьян.

В комментариях для MailOnline некоторые парижане сочли ее наряды "вызывающими беспокойство" и заявили, что "рекламные трюки" Канье были одновременно "странными" и "опасными".

"Она вольна делать со своим телом все, что хочет, но это немного странно", "Я не особо люблю знаменитостей, но, очевидно, должна быть некоторая обеспокоенность, если знаменитый человек ведет себя странно. Некоторые политические заявления Канье в последнее время вызывают большую тревогу", "И Бьянка, и Канье обязаны быть хорошим примером для молодежи. "В частности, Каня всемирно известен и очень влиятельный артист, поэтому все, что он делает, копируется повсюду. Люди могут одеваться так, как они выглядят, но если их заставляют вести себя определенным образом перед камерами, это может быть очень опасно. За этими двумя массово следят в социальных сетях. Мне нравится музыка Канье Уэста, но мне не нравится та реклама, которая окружила его в последнее время", "Некоторые фотографии, конечно, выглядели довольно тревожно – Канье хорош в своем деле, но его поведение может быть странным", – говорят люди.

Модные эксперименты Бьянки не на шутку встревожили и ее родственников. Отец девушки, Лео Цензори, даже якобы хотел встретиться с зятем и объяснить ему "по-мужски", как не следует обращаться с его дочерью. Однако позже сестра Бьянки опровергла эту информацию.

Ранее Фокус писал, что на Канье Уэста подала в суд его бывшая ассистентка, обвинившая его в сексуальных домогательствах.