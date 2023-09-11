Друзья Бьянки Цензори рассказали, что с ней сделал Канье Уэст

По словам тех, кто хорошо знает Бьянку, Уэст контролирует жену и хочет сделать из нее радикальную копию Ким Кардашьян.

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Друзья предполагаемой жены 46-летнего рэпера Канье Уэста, 29-летней архитектора из Мельбурна Бьянки Цензори серьезно обеспокоены тем, что после начала отношений с американским музыкантом девушка стала фактически недоступна для тех, с кем дружила и общалась раньше, пишет Pinkvilla.

Как рассказал журналистам источник, которого называют "близким другом" Цензори, она "отрезана" от своего круга общения и чувствует себя "застрявшей и одинокой".

"Все крайне обеспокоены. Она не такая. Она невероятно откровенный и живой человек, который никогда не умеет держать рот на замке", – говорит приятель девушки.

На протяжении всего августа и уже в первые дни сентября Уэст и Цензори находятся в Италии, где пара попала в ряд скандалов, связанных с непристойными нарядами Бьянки, а также из-за недвусмысленного поведения пары во время прогулки на речном такси, когда Канье снял штаны, а его жена села перед ним на колени. Те, кто хорошо знают Цензори, утверждают, что на самом деле с ней все гораздо печальнее. Они считают, что Канье Уэст пытается превратить австралийку в радикальную версию своей бывшей жены Ким Кардашьян и сделать из нее Ким 2.0.

Также друзья Бьянки говорят, что девушка полностью находится под контролем музыканта, а ее печальные глаза и необходимость носить крайне вульгарные образы вызывают у нее депрессию.

Бьянка уже стала объектом насмешек

В свою очередь Ким Кардашьян, которая в свое время хоть и с трудом, но все же положила конец семейной жизни с рэпером, свела общение с бывшим мужем к минимуму. Инсайдеры говорят, что Ким крайне неудобно за его выходки перед их четырьмя детьми. Знаменитость не знает, как объяснить им, что происходит с их отцом.

Тем временем Daily Mail пишет, что Бьянка и Уэст в Италии стали не просто зачинщиками скандалов, но и банальным объектом для насмешек. Так, недавно Цензори, которая носила множество эксцентричных нарядов во время отпуска пары в Италии, была замечена с мужем прогуливающейся по улицам Флоренции почти топлес, держа на груди фиолетовую подушку, чтобы прикрыть грудь. Позже в таком же виде она явилась в ресторан. На опубликованных в сети фотографиях видно, как люди смотрят им вслед и смеются. Интернет-критики также высмеивали Уэста и Цензори за то, что они пытались выглядеть резкими, но потерпели столь впечатляющую неудачу.

"Все смеются над ней, лол. Девушка, о чем, черт возьми, ты думаешь? Даже если это всего лишь рекламный ход, шутка над тобой!", "Люди смеются над ними. А не типа: "Ух ты, смотри, это Канье". Это: "Ух ты, эти люди живут в нашей прекрасной стране и думают, что они действительно что-то значат", "Они думают, что они такие авангардисты, но мир смеется над ними", "Они позорят нашу страну. Если это для огласки, то они ошибаются, потому что такое поведение вызывает отвращение у порядочных людей", "Мы смеемся над вами", – пишут пользователи.

В свою очередь инсайдеры предположили в беседе с Page Six, что привлекающие внимание выходки Бьянки и Канье могут быть частью рекламного трюка по продвижению его "неизбежного" нового альбома. Они говорят, что Уэст планирует серьезное "возвращение" в карьере, и что действия его и его "жены" являются частью более масштабного плана, направленного на то, чтобы люди говорили о нем.

Ранее Фокус писал, как Бьянка выглядела до знакомства с Канье Уэстом.