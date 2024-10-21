Теперь получить водительские права будет сложнее: что изменилось при сдаче экзамена, подробности

Отныне сдача экзаменов будет фиксироваться с помощью видео- и аудиосредств. Это сделает невозможным случаи мошенничества.

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В Украине ужесточена процедура сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает автомобильный портал Wheel-news.

Отныне сдача экзаменов будет фиксироваться с помощью видео- и аудиосредств. В частности, для предотвращения "манипуляций" во время теоретической части экзамены будут фиксироваться с помощью видеокамер и микрофонов.

Практическая часть на категорию "В" будет фиксироваться с помощью 360-градусной оптики. Для недопущения фальсификаций она одновременно записывает и экзаменатора, и кандидата. Разговоры в салоне авто также будут фиксироваться и автоматически загружаться на сервер. Это исключит возможность вмешательства в результаты.

По информации МВД Украины, проект стартовал с 1 июня 2023 года. Такой вариант сдачи экзаменов внедрен в четырех областях: Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской. Касается он как теоретической, так и практической частей экзаменов.

Напомним, 15 октября в Нацполиции предупредили, что с ноября будет действовать ПДД зимнего периода. Это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Поэтому на тех участках дорог, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

Отметим, что недавно полиция попросила водителей стучать по капоту перед поездкой. Дело в том, что с наступлением холодов под капотами автомобилей ищут тепла уличные животные. Поэтому перед тем, как завести двигатель, нужно убедиться, что вокруг него никого нет.