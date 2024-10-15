Украинских водителей предупредили о важных изменениях в ПДД с 1 ноября, — Нацполиция

Правила дорожного движения не меняются — они переходят на "зимний период".

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В Нацполиции предупредили, что с ноября будет действовать ПДД зимнего периода. Объяснили, что это всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Поэтому на тех участках дорог, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом в прямом эфире телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

С 1 ноября будет действовать ограничение дорожного движения

Он напомнил, что пункт Правил дорожного движения 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период там предусмотрена. В некоторых городах Украины, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период.

"Этот период сейчас заканчивается и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости — 50 км/ч. Таким образом, правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения", — отметил Билошицкий.

Он напомнил, что скоростной режим на дорогах фиксируют более 300 камер. Также около 200 приборов TruCAM, которые позволяют фиксировать превышение скорости в ручном режиме, используют патрульные полицейские. По его словам, за год год полицейские привлекают к ответственности миллионы нарушителей, но все же превышение скорости остается актуальной проблемой.

По мнению Билошицкого результата можно достичь не только контролем, но и изменениями в законодательство. Надо, например, ввести систему штрафных баллов за многочисленные нарушения.

"Есть нарушители, которые в течение года по 25 раз прибегают к нарушениям, имеют многочисленные штрафы. Поэтому в таком случае должно действовать более суровое наказание за систематичность этих нарушений. Эти законопроекты представлены и сейчас находятся на рассмотрении", — сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Напомним, Фокус писал о том, как обжаловать штраф за нарушение ПДД. Процедура является простой. Юристы отмечают: полицейский имеет право остановить авто в случае нарушения правил движения водителем так же, как и водитель имеет право потом обжаловать штраф, назначенный полицейским.