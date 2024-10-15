Українських водіїв попередили про важливі зміни в ПДР з 1 листопада, — Нацполіція

Правила дорожнього руху не змінюються — вони переходять на "зимовий період".

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У Нацполіції попередили, що із листопада буде діяти ПДР зимового періоду. Пояснили, що це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год. Про це в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

З 1 листопада діятиме обмеження дорожнього руху

Він нагадав, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період там передбачена. У деяких містах України, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період.

"Цей період зараз закінчується і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості — 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", — зауважив Білошицький.

Він нагадав, що швидкісний режим на дорогах фіксують понад 300 камер. Також приблизно 200 приладів TruCAM, які дають змогу фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі, використовують патрульні поліцейські. За його словами, за рік поліцейські притягують до відповідальності мільйони порушників, але все ж перевищення швидкості лишається актуальною проблемою.

На думку Білошицького результату можна досягти не тільки контролем, а й змінами до законодавства. Треба, наприклад, ввести систему штрафних балів за численні порушення.

"Є порушники, які протягом року по 25 разів вдаються до порушень, мають численні штрафи. Тож в такому випадку має діяти більш суворе покарання за систематичність цих порушень. Ці законопроєкти подані та наразі перебувають на розгляді", — повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як оскаржити штраф за порушення ПДР. Процедура є простою. Юристи наголошують: поліцейський має право зупинити авто у разі порушення правил руху водієм так само, як і водій має право потім оскаржити штраф, призначений поліцейським.