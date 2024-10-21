Тепер отримати водійські права буде складніше: що змінилось під час складання екзамену, подробиці

Відтепер складання іспитів буде фіксуватись за допомогою відео- та аудіозасобів. Це унеможливить випадки шахрайства.

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В Україні посилено процедуру складання іспитів на отримання водійських прав. Про це повідомляє автомобільний портал Wheel-news.

Відтепер складання іспитів буде фіксуватись за допомогою відео- та аудіозасобів. Зокрема, для унеможливлення "маніпуляцій" під час теоретичної частини екзамени будуть фіксуватись за допомогою відеокамер та мікрофонів.

Практична частина на категорію "В" буде фіксуватись за допомогою 360-градусної оптики. Для недопущення фальсифікацій вона одночасно записує і екзаменатора, і кандидата. Розмови в салоні авто також будуть фіксуватись та автоматично завантажуватись на сервер. Це виключить можливість втручання в результати.

За інформацією МВС України, проєкт стартував з 1 червня 2023 року. Такий варіант складання іспитів впроваджено у чотирьох областях: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. Стосується він як теоретичної, так і практичної частин іспитів.

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції попередили, що із листопада буде діяти ПДР зимового періоду. Це завжди період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху. Відтак на тих ділянках доріг, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Зазначимо, що нещодавно поліція попросила водіїв стукати по капоту перед поїздкою. Річ у тім, що з настанням холодів під капотами автомобілів шукають тепла вуличні тварини. Тому перед тим, як завести двигун, потрібно переконатися, що коло нього нікого немає.