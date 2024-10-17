Поліція просить водіїв стукати по капоту перед поїздкою: навіщо це робити

Взимку біля двигуна можна виявити неочікуваних гостей, зазначають правоохоронці.

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З настанням холодів шукати тепла і затишку під капотами автівок полюбляють вуличні тварини. Тому перед тим, як завести двигун, потрібно переконатися, що коло нього нікого немає. Про це попереджають у Патрульній поліції України дописом на Facebook.

Під капотами автівок можуть ховатися коти Фото: скриншот из Facebook

Патрульні перерахували найбільш уподобані пухнастими місця:

під днищем автомобіля;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

Поліцейські радять водіям стукати по капоту та перевіряти всі ці області перед тим, як запускати двигун і рушати з місця. Також у дописі попереджають, що тварини можуть злякатися і сховатися ще глибше в автівці, тож дивитися треба уважно.

"Дотримуйтесь простих порад, які допоможуть вберегти бездомних тварин", — просять поліцейські.

Поліцейські просять водіїв бути уважнішими взимку Фото: скриншот из Facebook

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15 жовтня Фокус повідомляв, що у Нацполіції попередили про важливі зміни у правилах дорожнього руху з 1 листопада. ПДР перейдуть на "зимовий період". Зокрема, зміниться швидкісний режим на дорогах: обмеження швидкості знизять до 50 км/год.

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