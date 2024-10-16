Погода в Україні: потужний антициклон принесе заморозки, на вихідних погода погіршиться

За словами синоптика Ігоря Кибальчича, вже 17 жовтня буде помітне зниження температури аж до заморозків.

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У другій половині тижня на Україну почне впливати потужний антициклон, який суттєво змінить погодні умови. Опадів стане значно менше, але температура повітря помітно знизиться, аж до заморозків в окремих регіонах. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

Прогноз погоди на 17 жовтня

За даними синоптика, у четвер, 17 жовтня, вночі та вранці в південних, центральних і східних областях можливі короткочасні дощі. Удень, за винятком Криму, по всій території України опадів не очікується. У західних і центральних регіонах уранці та вночі можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, вдень — від +8 до +13 °С. У західних регіонах уночі можливі заморозки до -3 °С.

Прогноз погоди на 17 жовтня Фото: meteoprog.ua

Прогноз погоди на 18 жовтня

У п'ятницю, 18 жовтня, антициклон продовжить свій вплив, і на більшій частині країни очікується ясна і суха погода. Лише на сході та в окремих районах Криму можливі незначні опади. Вночі та вранці можливі тумани. Швидкість вітру становитиме 3–8 м/с. Нічна температура залишиться на рівні +2…+7 °С, денна — +8…+13 °С. У західних і північних областях температура вночі може опуститися до -3 °С.

Прогноз погоди на 18 жовтня Фото: meteoprog.ua

Прогноз погоди на 19 жовтня

Субота, 19 жовтня, також пройде без опадів, за винятком Криму, де можливі невеликі дощі. Вітер збережеться в межах 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень — +8…+13 °С. У центральних, західних і північних регіонах країни вночі очікуються заморозки до -3 °С.

Прогноз погоди на 19 жовтня Фото: meteoprog.ua

Прогноз погоди на 20 жовтня

До кінця тижня вплив антициклону продовжиться, що забезпечить суху погоду по всій Україні. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень — +9…+14 °С. У центральних, західних і північних регіонах знову прогнозуються нічні заморозки до -3 °С.

Прогноз для Києва: перші заморозки

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, починаючи з 17 жовтня, у Києві переважатиме область високого тиску, що призведе до відсутності опадів, але одночасно до зниження нічної температури. У столиці очікуються перші заморозки, особливо в нічні години.

Погода в Києві на найближчі 7 днів Фото: meteoprog.ua

Нагадаємо, Україна опинилася під впливом дощового циклону, який уже відходить у північно-східному напрямку.