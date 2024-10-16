Погода в Украине: мощный антициклон принесет заморозки, на выходных погода ухудшится

По словам синоптика Игоря Кибальчича, уже 17 октября будет заметное снижение температуры вплоть до заморозков.

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Во второй половине недели на Украину начнет воздействовать мощный антициклон, который существенно изменит погодные условия. Осадков станет значительно меньше, но температура воздуха заметно понизится, вплоть до заморозков в отдельных регионах. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды на 17 октября

По данным синоптика, в четверг, 17 октября, ночью и утром в южных, центральных и восточных областях возможны кратковременные дожди. Днем, за исключением Крыма, по всей территории Украины осадков не ожидается. В западных и центральных регионах утром и ночью возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, днем от +8 до +13 °С. В западных регионах ночью возможны заморозки до -3 °С.

Прогноз погоды на 17 октября Фото: meteoprog.ua

Прогноз погоды на 18 октября

В пятницу, 18 октября, антициклон продолжит свое влияние, и на большей части страны ожидается ясная и сухая погода. Лишь на востоке и в отдельных районах Крыма возможны незначительные осадки. Ночью и утром возможны туманы. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Ночная температура останется на уровне +2…+7 °С, дневная — +8…+13 °С. В западных и северных областях температура ночью может опуститься до -3 °С.

Прогноз погоды на 18 октября Фото: meteoprog.ua

Прогноз погоды на 19 октября

Суббота, 19 октября, также пройдет без осадков, за исключением Крыма, где возможны небольшие дожди. Ветер сохранится в пределах 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днем — +8…+13 °С. В центральных, западных и северных регионах страны ночью ожидаются заморозки до -3 °С.

Прогноз погоды на 19 октября Фото: meteoprog.ua

Прогноз погоды на 20 октября

К концу недели влияние антициклона продолжится, что обеспечит сухую погоду по всей Украине. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, днем — +9…+14 °С. В центральных, западных и северных регионах вновь прогнозируются ночные заморозки до -3 °С.

Прогноз для Киева: первые заморозки

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, начиная с 17 октября, в Киеве будет преобладать область высокого давления, что приведет к отсутствию осадков, но одновременно к понижению ночной температуры. В столице ожидаются первые заморозки, особенно в ночные часы.

Погода в Киеве в ближайше 7 дней Фото: meteoprog.ua

Напомним, Украина оказалась под влиянием дождевого циклона, который уже отходит в северо-восточном направлении.