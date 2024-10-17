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Авто

Полиция просит водителей стучать по капоту перед поездкой: зачем это делать

зима, капот
Фото: Pixabay | Патрульные просят водителей зимой стучать по капоту

Зимой возле двигателя можно обнаружить неожиданных гостей, отмечают правоохранители.

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С наступлением холодов искать тепла и уюта под капотами автомобилей любят уличные животные. Поэтому перед тем, как завести двигатель, нужно убедиться, что возле него никого нет. Об этом предупреждают в Патрульной полиции Украины сообщением на Facebook.

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Под капотами автомобилей могут прятаться коты
Фото: скриншот из Facebook

Патрульные перечислили наиболее облюбованные пушистыми места:

  • под днищем автомобиля;
  • под капотом;
  • под арками колес;
  • в выхлопной трубе.

Полицейские советуют водителям стучать по капоту и проверять все эти области перед тем, как запускать двигатель и трогаться с места. Также в заметке предупреждают, что животные могут испугаться и спрятаться еще глубже в машине, поэтому смотреть надо внимательно.

"Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", — просят полицейские.

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Полицейские просят водителей быть внимательнее зимой
Фото: скриншот из Facebook

Напомним, 16 октября метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал заметное снижение температуры. Во второй половине недели на погоду в Украине существенно будет влиять мощный антициклон. В центральных, западных и северных регионах ожидаются заморозки до -3 °C

15 октября Фокус сообщал, что в Нацполиции предупредили о важных изменениях в правилах дорожного движения с 1 ноября. ПДД перейдут на "зимний период". В частности, изменится скоростной режим на дорогах: ограничение скорости снизят до 50 км/ч.

Также 16 октября СМИ писали, что в Нидерландах ветеринары спасли полностью покрытого влажным цементом кота.