Полиция просит водителей стучать по капоту перед поездкой: зачем это делать

Зимой возле двигателя можно обнаружить неожиданных гостей, отмечают правоохранители.

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С наступлением холодов искать тепла и уюта под капотами автомобилей любят уличные животные. Поэтому перед тем, как завести двигатель, нужно убедиться, что возле него никого нет. Об этом предупреждают в Патрульной полиции Украины сообщением на Facebook.

Под капотами автомобилей могут прятаться коты Фото: скриншот из Facebook

Патрульные перечислили наиболее облюбованные пушистыми места:

под днищем автомобиля;

под капотом;

под арками колес;

в выхлопной трубе.

Полицейские советуют водителям стучать по капоту и проверять все эти области перед тем, как запускать двигатель и трогаться с места. Также в заметке предупреждают, что животные могут испугаться и спрятаться еще глубже в машине, поэтому смотреть надо внимательно.

"Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", — просят полицейские.

Полицейские просят водителей быть внимательнее зимой Фото: скриншот из Facebook

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