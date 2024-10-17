Полиция просит водителей стучать по капоту перед поездкой: зачем это делать
Зимой возле двигателя можно обнаружить неожиданных гостей, отмечают правоохранители.
С наступлением холодов искать тепла и уюта под капотами автомобилей любят уличные животные. Поэтому перед тем, как завести двигатель, нужно убедиться, что возле него никого нет. Об этом предупреждают в Патрульной полиции Украины сообщением на Facebook.
Патрульные перечислили наиболее облюбованные пушистыми места:
- под днищем автомобиля;
- под капотом;
- под арками колес;
- в выхлопной трубе.
Полицейские советуют водителям стучать по капоту и проверять все эти области перед тем, как запускать двигатель и трогаться с места. Также в заметке предупреждают, что животные могут испугаться и спрятаться еще глубже в машине, поэтому смотреть надо внимательно.
"Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", — просят полицейские.
Напомним, 16 октября метеоролог Игорь Кибальчич спрогнозировал заметное снижение температуры. Во второй половине недели на погоду в Украине существенно будет влиять мощный антициклон. В центральных, западных и северных регионах ожидаются заморозки до -3 °C
15 октября Фокус сообщал, что в Нацполиции предупредили о важных изменениях в правилах дорожного движения с 1 ноября. ПДД перейдут на "зимний период". В частности, изменится скоростной режим на дорогах: ограничение скорости снизят до 50 км/ч.
Также 16 октября СМИ писали, что в Нидерландах ветеринары спасли полностью покрытого влажным цементом кота.