Едва не забетонировался: прохожие спасли полностью покрытого цементом кота (фото)

Грязного кота заметили местные жители, которые сразу вызвали ветеринаров.

Related video

Случай произошел в понедельник, 14 октября, в районе Зеехельденбурт в Амстердаме, Нидерланды. По дороге на работу местные увидели тщедушного кота. Присмотревшись ближе, они поняли, что хвостатый полностью покрыт жидким цементом. Об этом сообщило издание Need To Know.

Люди немедленно вызвали скорую помощь для животных. Кота доставили в ветеринарную больницу. Там с него смыли весь цемент и увидели на шее животного бирку. Оказалось, что кот домашний, носит кличку Пелле, и его владельцы живут неподалеку.

"Это заняло некоторое время, но, к счастью, мы смогли смыть весь цемент", — прокомментировала местным новостям Лизелот Оскам, сотрудница службы скорой помощи для животных.

В районе, где живет пострадавший, проводились ремонтные работы, поэтому кот попал в такую передрягу. Ветеринары отметили, что коты нередко вступают в жидкий цемент лапами, но такие случаи, как с Пелле, они видят нечасто.

В Instagram скорой помощи опубликовали фото покрытого цементом кота и отметили, что благодаря своевременным действиям ветеринаров для пациента все обошлось лишь глазной мазью. Коту повезло, что его нашли до того, как цемент успел застыть.

По словам врачей, кот вернулся домой без серьезных последствий для здоровья.

Напомним, 27 сентября местные паблики Львова сообщали, что хозяева на два дня закрыли кота на балконе. Зоозащитники возмутились плохим отношением к животному.

В Черкасской области 5 июля спасатели вынесли из огня крошечных щенков. О спасении пяти щенят сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.