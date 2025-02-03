Боятся, как черт ладана: почему коты ненавидят апельсиновую кожуру

По словам специалистов, животному нужно съесть чрезмерное количество цитрусовых, чтобы у них возникла серьезная реакция.

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Среди владельцев кошек набирает популярность новый тренд: использовать апельсиновую кожуру, чтобы держать домашних любимцев подальше от кухонных столов и мебели. Ветеринар Нита Васудеван объяснила, что цитрусовые отпугивают котов, поскольку их кожура содержит соединения под названием лимонен и линалоол, имеющие очень резкий запах. Об этом пишет издание Newsweek.

Реакция котов на апельсины

Цитрусовые могут быть вредными для кошек, поскольку содержат эфирные масла и псоралены, которые в больших дозах могут быть для них токсичными, приводя к расстройствам желудочно-кишечного тракта, а в некоторых случаях и к более серьезным последствиям, таким как тремор. Впрочем, не нужно паниковать, поскольку животному нужно съесть чрезмерное количество цитрусовых, чтобы возникла настолько серьезная реакция.

Цитрусовые могут быть вредными для кошек Фото: Freepik

По словам Элизы О'Каллаган, ветеринара Small Door Veterinary, апельсиновая кожура и семена содержат большую концентрацию вредных веществ, а вот мякоть фрукта гораздо безопаснее.

"Однако лучше не давать апельсинов котам, поскольку их пищеварительная система не очень хорошо приспособлена к цитрусовым", — советует опытный эксперт.

Нужен ли котам витамин С

По словам ветеринара, котам не нужно потреблять пищу, содержащую витамин С, или принимать его в форме добавок. Их печень вырабатывает достаточное количество этого витамина, что соответствует ежедневной потребности.

Если кот съел апельсин, то обратите внимание на такие симптомы, как слюноотделение, рвота, диарея или общий дискомфорт.

"Эти побочные эффекты, как правило, кратковременные и выражаются в легкой форме, но в редких случаях контакт с кожурой или семенами может привести к расстройству пищеварения. Если у вашего кота наблюдаются такие симптомы, стоит проконсультироваться с ветеринаром", — уверяет О'Каллахан.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).