"О боже": скрытая камера показала, что мужчина делал дома с двумя котами (видео)

Одна женщина в комментариях написала, что не может забыть увиденное в кадре. Они уверена, что незамужние девушки должны обязательно обратить на это внимание, поскольку такой тип мужчин — "ходячий зеленый флажок".

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Один блогер покорил интернет, разделив свой праздничный ужин с двумя котами. Камера наблюдения за домашними животными, установленная в доме, зафиксировала, как заботливый хозяин сидит на диване за журнальным столиком вместе со своими питомцами и наслаждается различными блюдами. Соответствующее видео мгновенно стало вирусным после публикации в TikTok.

Некоторые владельцы животных привыкают, что их четырёхлапые друзья сидят рядом во время еды, надеясь, что им что-то перепадет, но эти коты ничего не просили и не воровали со стола, ведь у них были собственные тарелки с кормом и водой.

Мужчина также одел любимых котов в забавные праздничные свитера: на одном изображен рождественский олень, а другой украшен изысканным золотым бантиком.

"На самом деле я использую своих котов, чтобы не бояться темноты. Иногда мне хочется поесть с семьей или любимым человеком, но коты прекрасно с этим справляются", — рассказал хозяин в интервью журналу Newsweek.

Люди были поражены, насколько необычная компания сблизилась во время совместной трапезы. Это видео собрало более 5,6 миллиона просмотров и 1 миллион лайков в TikTok.

Одна женщина в комментариях написала, что не может забыть "драгоценный ужин". Они уверена, что незамужние девушки должны обязательно обратить на это внимание, поскольку такие мужчины — "ходячий зеленый флажок".

"Он очень серьезно относится к семейному ужину", — написал один зритель;

"О боже, это слишком мило!" — добавила другая зрительница.

Еще одна отметила: "Он посадил их в воскресном наряде за столом со свечой. Это так трогательно!"

"Я хочу быть с кем-то, кто так же любит и уважает моих домашних любимцев", — прокомментировала следующая пользовательница TikTok.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).