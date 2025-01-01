"О боже": прихована камера показала, що чоловік робив вдома з двома котами (відео)

Одна жінка у коментарях написала, що не може забути побачене. Вони впевнена, що незаміжні дівчата мають обов’язково звернути на це увагу, оскільки такий тип чоловіків — ходячий "зелений прапорець".

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Один блогер підкорив інтернет, розділивши свою святкову вечерю з двома котами. Камера спостереження за домашніми тваринами, встановлена у будинку, зафіксувала, як турботливий хазяїн сидить на дивані за журнальним столиком разом зі своїми вихованцями та смакує різними стравами. Відповідне відео миттєво стало вірусним після публікації у TikTok.

Деякі власники тварин звикають, що їхні чотирилапі друзі сидять поруч під час їжі, сподіваючись, що їм щось перепаде, але ці коти нічого не просили й не крали зі столу, адже у них були власні тарілки з кормом та водою.

Чоловік також одягнув улюблених котів у кумедні святкові светри: на одному зображений різдвяний олень, а інший прикрашений вишуканим золотим бантиком.

"Насправді я використовую своїх котів, щоб не боятися темряви. Іноді мені хочеться поїсти з сім'єю або коханою людиною, але коти чудово з цим справляються", — розповів господар в інтерв'ю журналу Newsweek.

Люди були вражені, наскільки незвична компанія зблизилася під час спільної трапези. Це відео зібрало понад 5,6 мільйона переглядів та 1 мільйон вподобайок у TikTok.

Одна жінка у коментарях написала, що не може забути "дорогоцінну вечерю". Вони впевнена, що незаміжні дівчата мають обов’язково звернути на це увагу, оскільки такі чоловіки — ходячий "зелений прапорець".

"Він дуже серйозно ставиться до сімейної вечері", — написав один глядач;

"О боже, це занадто мило!" — додала інша глядачка.

Ще одна зазначила: "Він посадив їх у недільному вбранні за столом зі свічкою. Це так зворушливо!"

"Я хочу бути з кимось, хто так само любить і поважає моїх домашніх улюбленців", — прокоментувала наступна користувачка TikTok.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).