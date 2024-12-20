"Любить його більше": жінка подала до суду на чоловіка через ревнощі до його кота

За словами позивачки, під час суперечок з благовірним про поведінку домашнього улюбленця вони кидалися один в одного образами.

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Жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія), пише видання Oddity Central.

Позивачка отримала догану від суддів за те, що подала несерйозну скаргу, звинувачуючи чоловіка в надмірній турботі до кота. За її словами, під час суперечок з благовірним про поведінку домашнього улюбленця вони кидалися один в одного образами. Кіт кілька разів нападав і дряпав її, а чоловік нічого не робив.

"Скарга — це розповідь про шлюб і проблеми спільного життя, але в конкретно цьому випадку суть звинувачення ґрунтується на сварці через домашнього улюбленця. Стверджується, що чоловік піклується про кота більше, ніж дружина. Щоразу, коли жінка вказувала на це, між ними виникала суперечка і лунали образи", — сказав суддя під час розгляду цієї дивної справи минулого тижня.

Заслухавши незвичне клопотання, він припинив подальше розслідування проти чоловіка і звинуватив позивачку в безпідставній скарзі, додавши, що саме такі клопотання засмічують індійську систему правосуддя.

"Таким чином, йдеться не про жорстоке поводження з боку чоловіка чи повернення приданого. Питання стосується домашнього кота і того, що тварина кілька разів нападала на дружину або дряпала її", — заявив суд.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

До того ж перський кіт Луїс піднявся на три найвищі гори Англії, Шотландії та Уельсу. Він увійшов в історію, адже став першим представником свого виду, кому вдалось реалізувати таку мандрівку.