"Любит его больше": женщина подала в суд на мужа из-за ревности к его коту

По словам истицы, во время споров с благоверным о поведении домашнего любимца они бросали друг в друга оскорбления.

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Женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия), пишет издание Oddity Central.

Истица получила выговор от судей за то, что подала несерьезную жалобу, обвиняя мужа в чрезмерной заботе к коту. По ее словам, во время споров с благоверным о поведении домашнего любимца они бросали друг в друга оскорбления. Кот несколько раз нападал и царапал ее, а муж ничего не делал.

"Жалоба — это рассказ о браке и проблемах совместной жизни, но в конкретно этом случае суть обвинения основывается на ссоре из-за домашнего любимца. Утверждается, что муж заботится о коте больше, чем жена. Каждый раз, когда женщина указывала на это, между ними возникал спор и звучали оскорбления", — сказал судья во время рассмотрения этого странного дела на прошлой неделе.

Заслушав необычное ходатайство, он прекратил дальнейшее расследование против мужчины и обвинил истицу в безосновательной жалобе, добавив, что именно такие ходатайства засоряют индийскую систему правосудия.

"Таким образом, речь идет не о жестоком обращении со стороны мужа или возвращении приданого. Вопрос касается домашнего кота и того, что животное несколько раз нападало на жену или царапало ее", — заявил суд.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

К тому же персидский кот Луис поднялся на три самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Он вошел в историю, ведь стал первым представителем своего вида, кому удалось реализовать такое путешествие.