Женщина оставила еду уличному коту, а потом увидела нечто необъяснимое на скрытой камере
Просмотрев сохраненные записи, Саманта Роуз даже не надеялась увидеть, кто именно придет к ней на ужин.
Саманта Роуз оставила еду и воду для бродячего кота, которого увидела возле своего дома, а потом проверила камеру наблюдения и узнала неожиданное продолжение этой истории. Деталями курьезного случая женщина поделилась на своей странице в TikTok.
В 50-секундном ролике, опубликованном в среду, 18 декабря, Роуз приносит немного корма для уличного кота. Камера наружного видеонаблюдения, установленная у входной двери, зафиксировала, как она насыпает корм, наливает воду в миску и обустраивает небольшое спальное место для домашнего любимца.
Просмотрев записи, женщина не надеялась увидеть, кто именно придет к ней на ужин: "Сначала мы хотели просто накормить бездомное животное, потому что постоянно видели его рядом, а припхался целый чертов зоопарк".
Первым был скунс, который с благодарностью полакомился оставленной едой, а за ним придвинулось два опоссума. Саманта в шутку назвала большими крысами. В довершение ко всему на восходе солнца появляется еще один кот — абсолютно черный.
"Многие события происходили, когда я спала", — отметила автор в описании к видео.
Она не ожидала, что запись станет такой вирусной, потому что даже 5000 просмотров — для нее это "много". Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.
- "Теперь ты не можешь перестать их кормить. Официально нарекаем тебя Белоснежкой";
- "Я умираю от комментария о крысах";
- "Девочка, это не крысы, а опоссумы!";
- "Бедные дети... Все голодные. Им здесь тяжело".
Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.
Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).