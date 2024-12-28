Женщина оставила еду уличному коту, а потом увидела нечто необъяснимое на скрытой камере

Просмотрев сохраненные записи, Саманта Роуз даже не надеялась увидеть, кто именно придет к ней на ужин.

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Саманта Роуз оставила еду и воду для бродячего кота, которого увидела возле своего дома, а потом проверила камеру наблюдения и узнала неожиданное продолжение этой истории. Деталями курьезного случая женщина поделилась на своей странице в TikTok.

В 50-секундном ролике, опубликованном в среду, 18 декабря, Роуз приносит немного корма для уличного кота. Камера наружного видеонаблюдения, установленная у входной двери, зафиксировала, как она насыпает корм, наливает воду в миску и обустраивает небольшое спальное место для домашнего любимца.

Просмотрев записи, женщина не надеялась увидеть, кто именно придет к ней на ужин: "Сначала мы хотели просто накормить бездомное животное, потому что постоянно видели его рядом, а припхался целый чертов зоопарк".

Первым был скунс, который с благодарностью полакомился оставленной едой, а за ним придвинулось два опоссума. Саманта в шутку назвала большими крысами. В довершение ко всему на восходе солнца появляется еще один кот — абсолютно черный.

"Многие события происходили, когда я спала", — отметила автор в описании к видео.

Она не ожидала, что запись станет такой вирусной, потому что даже 5000 просмотров — для нее это "много". Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

"Теперь ты не можешь перестать их кормить. Официально нарекаем тебя Белоснежкой";

"Я умираю от комментария о крысах";

"Девочка, это не крысы, а опоссумы!";

"Бедные дети... Все голодные. Им здесь тяжело".

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).