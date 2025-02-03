Бояться, як чорт ладану: чому коти ненавидять апельсинову шкірку

За словами фахівців, тварині потрібно з'їсти надмірну кількість цитрусових, щоб виникла серйозна реакція.

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Серед власників котів набирає популярності новий тренд: використовувати апельсинову шкірку, щоб тримати домашніх улюбленців якомога далі від кухонних столів та меблів. Ветеринар Ніта Васудеван пояснила, що цитрусові відлякують котів, оскільки їхня шкірка містить сполуки під назвою лімонен та ліналоол, які мають дуже різкий запах. Про це пише видання Newsweek.

Реакція котів на апельсини

Цитрусові можуть бути шкідливими для котів, оскільки містять ефірні олії та псоралени, які у великих дозах можуть бути для них токсичними, призводячи до розладів шлунково-кишкового тракту, а в деяких випадках і до більш серйозних наслідків, таких як тремор. Втім, не потрібно панікувати, оскільки тварині потрібно з'їсти надмірну кількість цитрусових, щоб виникла аж настільки серйозна реакція.

Цитрусові можуть бути шкідливими для котів Фото: Freepik

За словами Елізи О'Каллаган, ветеринарки Small Door Veterinary, апельсинова шкірка і насіння містять більшу концентрацію шкідливих речовин, а от м'якуш фрукта набагато безпечніша.

"Проте краще не давати апельсинів котам, оскільки їхня травна система не дуже добре пристосована до цитрусових", — радить досвідчена експертка.

Чи потрібен котам вітамін С

За словами ветеринарки, котам не потрібно споживати їжу, що містить вітамін С, або приймати його у формі добавок. Їхня печінка виробляє достатню кількість цього вітаміну, що відповідає щоденній потребі.

Якщо кіт з'їв апельсин, то зверніть увагу на такі симптоми, як слиновиділення, блювота, діарея або загальний дискомфорт.

"Ці побічні ефекти, як правило, короткочасні та виражаються у легкій формі, але в рідкісних випадках контакт зі шкіркою або насінням може призвести до розладу травлення. Якщо у вашого кота спостерігаються такі симптоми, варто проконсультуватися з ветеринаром", — запевняє О'Каллахан.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).