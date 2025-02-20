Думали, что взяли собаку: семейный питомец оказался опасным хищником

Животное начало проявлять необычные способности почти сразу. Например, она с легкостью открывала двери, разбиралась с контейнерами с кормом и даже ловила белок, преподнося их хозяйке в качестве подношений.

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Взять питомца из приюта — это всегда большая ответственность, особенно если ничего не знаешь о его прошлом. Однако одна американская пара не подозревала, что их новый четвероногий друг окажется вовсе не собакой. Об этом пишет The Mirror.

История произошла в 1987 году в Пало-Альто, Калифорния (США). Женщина рассказала, как ее родители, скорбя по потере своей немецкой овчарки Копса, решили взять новую собаку из местного приюта. Сотрудники предложили им крупного пса, которого можно было забрать сразу и даже со скидкой. Будущие хозяева не заподозрили никакого подвоха.

Так в их доме появилась Мазель — большая, умная и независимая "собака". Ее необычные способности начали проявляться почти сразу. Например, она с легкостью открывала двери, разбиралась с крышками контейнеров с кормом и даже ловила белок, преподнося их хозяйке в качестве подношений. Более того, Мазель умела анализировать команды, будто раздумывая, прежде чем их выполнять.

Однако разгадка ее происхождения пришла лишь во время визита к ветеринару. Специалист, увидев животное, воскликнул: "Где, черт возьми, вы взяли волка?" После консультации выяснилось, что Мазель — гибрид волка и собаки, предположительно с примесью хаски.

Иллюстративное фото Фото: Wikipedia

Несмотря на неожиданное открытие, семья не стала расставаться с необычным питомцем. Когда хозяйка забеременела, волчица начала проявлять повышенную заботу, выкапывая ямы во дворе и принося еще больше белок, как будто пытаясь обеспечить будущую мать дополнительными питательными веществами. После рождения ребенка Мазель мгновенно признала его "щенком" и взяла на себя роль защитницы. Она спала под кроваткой, играла с малышом и даже помогла ему научиться ходить, позволяя держаться за свою шерсть.

Несмотря на рекомендации ветеринара отказаться от животного, семья продолжила жить с Мазель, пока она не скончалась в возрасте 19 лет. Родные вспоминают ее с теплотой, отмечая, какой удивительной частью семьи она стала.

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