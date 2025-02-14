Очередной скандал: в зоопарке "создали" зебр из ослов, пытаясь привлечь людей (фото)
Сотрудники зоопарка уверяют, что покрасили животных в попытке привлечь больше посетителей. Однако зоозащитники выразили тревогу и настаивают на усилении нормативного контроля.
Один из зоопарков в китайской провинции Шаньдун оказался в центре скандала после того, как стало известно, что сотрудники раскрашивали ослов в черно-белые полосы, выдавая их за зебр. Об этом пишет Metro.
Фотографии животных, сделанные в парке развлечений Цзыбо-Сити, быстро распространились в социальных сетях, вызвав волну критики и шуток. Пользователи китайских платформ Weibo и Douyin осудили такую практику, назвав ее "вводящей в заблуждение" и "неэтичной".
Представители зоопарка признали, что пошли на этот шаг в попытке привлечь больше посетителей. Они заверили, что использованные красители безопасны для животных. Однако защитники прав животных выразили обеспокоенность и потребовали ужесточения правил, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Это не первый подобный инцидент в Китае. В прошлом месяце другой зоопарк попал в заголовки новостей после того, как перекрасил собак в оранжево-черные полосы, пытаясь выдать их за тигров.
Скандал вновь разжег споры о границах допустимого в зоопарках и необходимости более строгого регулирования индустрии развлечений с участием животных.
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