Черговий скандал: у зоопарку "створили" зебр з віслюків, намагаючись привабити людей (фото)

Співробітники зоопарку запевняють, що пофарбували тварин у спробі привабити більше відвідувачів. Однак зоозахисники висловили тривогу і наполягають на посиленні нормативного контролю.

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Один із зоопарків у китайській провінції Шаньдун опинився в центрі скандалу після того, як стало відомо, що співробітники розфарбовували ослів у чорно-білі смуги, видаючи їх за зебр. Про це пише Metro.

Фотографії тварин, зроблені в парку розваг Цзибо-Сіті, швидко поширилися в соціальних мережах, викликавши хвилю критики й жартів. Користувачі китайських платформ Weibo і Douyin засудили таку практику, назвавши її такою, що "вводить в оману" і "неетичною".

Представники зоопарку визнали, що пішли на цей крок у спробі залучити більше відвідувачів. Вони запевнили, що використані барвники безпечні для тварин. Однак захисники прав тварин висловили стурбованість і зажадали посилення правил, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Представники зоопарку стверджують, що використані барвники безпечні для тварин Фото: Asia Wire

Це не перший подібний інцидент у Китаї. Минулого місяця інший зоопарк потрапив у заголовки новин після того, як перефарбував собак у помаранчево-чорні смуги, намагаючись видати їх за тигрів.

Скандал знову розпалив суперечки про межі допустимого в зоопарках і необхідність більш суворого регулювання індустрії розваг за участю тварин.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.