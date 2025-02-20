Думали, що взяли собаку: сімейний вихованець виявився небезпечним хижаком

Тварина почала проявляти незвичайні здібності майже відразу. Наприклад, вона з легкістю відчиняла двері, розбиралася з контейнерами з кормом і навіть ловила білок, підносячи їх господині як підношення.

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Взяти вихованця з притулку — це завжди велика відповідальність, особливо якщо нічого не знаєш про його минуле. Однак одна американська пара не підозрювала, що їхній новий чотириногий друг виявиться зовсім не собакою. Про це пише The Mirror.

Історія сталася 1987 року в Пало-Альто, Каліфорнія (США). Жінка розповіла, як її батьки, сумуючи за втратою своєї німецької вівчарки Копса, вирішили взяти нового собаку з місцевого притулку. Співробітники запропонували їм великого пса, якого можна було забрати відразу і навіть зі знижкою. Майбутні господарі не запідозрили жодного підступу.

Так у їхньому домі з'явилася Мазель — великий, розумний і незалежний "собака". Її незвичайні здібності почали проявлятися майже одразу. Наприклад, вона з легкістю відчиняла двері, розбиралася з кришками контейнерів з кормом і навіть ловила білок, підносячи їх господині як підношення. Ба більше, Мазель вміла аналізувати команди, ніби роздумуючи, перш ніж їх виконувати.

Однак розгадка її походження прийшла лише під час візиту до ветеринара. Фахівець, побачивши тварину, вигукнув: "Де, чорт забирай, ви взяли вовка?" Після консультації з'ясувалося, що Мазель — гібрид вовка і собаки, імовірно з домішкою хаскі.

Ілюстративне фото Фото: Wikipedia

Попри несподіване відкриття, сім'я не стала розлучатися з незвичайним вихованцем. Коли господиня завагітніла, вовчиця почала проявляти підвищену турботу, викопуючи ями на подвір'ї й приносячи ще більше білок, ніби намагаючись забезпечити майбутню матір додатковими поживними речовинами. Після народження дитини Мазель миттєво визнала її "цуценям" і взяла на себе роль захисниці. Вона спала під ліжечком, гралася з малюком і навіть допомогла йому навчитися ходити, дозволяючи триматися за свою шерсть.

Незважаючи на рекомендації ветеринара відмовитися від тварини, сім'я продовжила жити з Мазель, поки вона не померла у віці 19 років. Рідні згадують її з теплотою, відзначаючи, якою дивовижною частиною сім'ї вона стала.

Раніше Фокус повідомляв, що в зоопарку "створили" зебр з віслюків, намагаючись залучити людей. Співробітники зоопарку запевняють, що пофарбували тварин у спробі залучити більше відвідувачів. Однак зоозахисники висловили тривогу і наполягають на посиленні нормативного контролю.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.