Били и резали: матч Лиги Европы в Амстердаме закончился массовыми нападениями на израильтян (видео)

Граждане Израиля, посетившие матч Лиги Европы в Амстердаме, пострадали от нападавших, которые размахивали палестинскими флагами и применяли кулаки и ножи. Полиция задержала почти 60 нападавших, более десятка человек получили ранения.

В Амстердаме группа неизвестных молодых людей совершила массовые нападения на израильтян. Нападения произошли после футбольного матча. На видео с места событий видим нападающих, которые кулаками и ногами били людей посреди улицы. Злоумышленники не только применили ножи, но и пытались туристов из Израиля давить автомобилями. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на израильские погромы в Европе и объявил об эвакуации граждан. О деталях нападений в Нидерландах рассказало издание "Newsru: новости Израиля".

Журналисты сообщили о массовых нападениях на израильских туристов, которые прибыли в Амстердам, чтобы поболеть за футбольную команду. Поздно вечером 7 ноября состоялся футбольный матч Лиги Европы между тель-авивской "Маккаби" и амстердамской командой "Аякс". Игра завершилась со счетом 0:5 в пользу хозяев. После игры группы неизвестных молодых людей, одетых в темную одежду, ходили по улицам и нападали на израильтян. На видео, которые распространялись в соцсетях, мужчины на арабском языке хвастались паспортами, отобранными у евреев, говорится в статье.

Погромы в Амстердаме — детали

Согласно данным издания Ynet, есть признаки того, что нападения были спланированы заранее. При этом нападавшие имели при себе ножи и размахивали палестинскими флагами. Местные власти сообщили о задержании 57 человек и о 12 пострадавших, которых доставили в больницы. Журналисты также пересказали слова свидетелей, которые говорили о попытках людей в масках ворваться в отель. Очагов драк было несколько, полиция подтянулась позже и попыталась взять ситуацию под контроль, говорится в статье.

"На нас напали десятки, это выглядело спланировано", — привели на портале слова пострадавших.

Тем временем появилась реакция властей Израиля. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сообщил, что отправит в Амстердам два самолета для эвакуации израильтян. Министр безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в X, что его сограждане "столкнулись с антисемитизмом и подверглись невероятной жестокости только из-за своего еврейства и израильства".

"Те, кто закрывает глаза на исламский терроризм на Ближнем Востоке — встретят его дома в Европе и на Западе. Сегодня жертвами были израильтяне, завтра — вы, европейцы", — предупредил чиновник.

В ЦАХАЛ также подтвердили готовность спасти сограждан.

"ЦАХАЛ имеет исторический долг защищать наших людей, где бы они ни были. Мы готовимся развернуть миссию для спасения израильтян из Амстердама", — говорится в сообщении командования Армии обороны Израиля в соцсети X (Twitter).

Отметим, 23 октября издание рассказало детали об атаке палестинской террористической организации ХАМАС, которая состоялась 7 октября 2024 года. Как выяснили журналисты на основе данных из анонимных источников, об атаке заранее знали в Иране, а сотрудничество началось в США, когда один из руководителей террористов учился в Луизианском университете.

Напоминаем, Фокус писал, что 5 ноября в Израиле уволили с должности министра обороны Йоава Галанта и после этого в стране начались протесты.