Сотрудничество ХАМАС и Ирана началось в США, — СМИ

Нынешний заместитель руководителя политического бюро ХАМАС, который может стать новым лидером организации, проводил переговоры с Ираном именно в США.

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За последние несколько дней Израиль поделился секретными документами ХАМАС, в которых подробно описываются встречи лидеров ХАМАС с представителями Ирана за считанные месяцы до теракта 7 октября. Документы указывают на то, что Иран заранее знал о планах ХАМАС. Но многие, возможно, не знают, что самые первые встречи ХАМАС с Ираном проводились под руководством человека, чей подъем в ХАМАС начался на американской земле. Об этом пишет NYpost.

Переписка между ХАМАС и Ираном относительно террористических атак на Израиль не должна вызывать удивления, поскольку ХАМАС и Иран укрепили свой союз и обязательство уничтожить Израиль более 30 лет назад.

Муса Абу Марзук, нынешний заместитель руководителя политического бюро ХАМАС, провел первые встречи с иранским режимом, когда был студентом Луизианского технологического университета в Растоне, штат Луизиана. Сейчас Марзук живет в Катаре, и после смерти Яхьи Синвара он может стать претендентом на лидерство в ХАМАС или, по крайней мере, войти в совет, управляющий этой группировкой.

Кто такой Муса Абу Марзук

Марзук родился в Рафахе в 1951 году. Он получил образование в Египте, прежде чем в 1980-х годах поехать в Соединенные Штаты по студенческой визе, где сначала поступил в Университет штата Колорадо, а затем получил степень магистра в Луизианском технологическом институте.

Муса Абу Марзук c семьей в США

В 1990 году он получил грин-карту, женился, завел детей и переехал в Вирджинию. Марзук входил в группу, которая создала и курировала ряд групп активистов, маскирующихся под благотворительные организации в США, включая Holy Land Foundation (HLF), Исламскую ассоциацию Палестины (IAP) и Объединенную ассоциацию по исследованиям и изысканиям (UASR).

Его приход к власти в ХАМАС совпал с борьбой группировки за власть в 1980-х. ХАМАС был основан как палестинское вооруженное крыло международного движения "Братья-мусульмане" в декабре 1987 года. В уставе ХАМАС отмечалась его решимость уничтожить Израиль и противостоять всем мирным переговорам и компромиссам, а лозунгом было выбрано: "Нет решения палестинского вопроса, кроме как через джихад".

ХАМАС финансировал программы социальных услуг, чтобы завоевать сердца и умы палестинцев, используя такие группы, как Фонд Святой Земли Марзука, но взамен террористы ожидали лояльности и услуг от получателей помощи и их семей.

Его платформа социальных услуг включала школы и религиозные центры, используемые для радикализации палестинской молодежи, а также гарантировала, что гражданское население окажет необходимую поддержку ХАМАС, например, предоставив дома и школы в качестве укрытия для оружия и туннелей.

Туннели ХАМАС Фото: Getty Images

В 1997 году правительство США включило ХАМАС в список особо опасных террористов (SDT) и в список иностранных террористических организаций. В 1997 году Марзука депортировали из США.

Вначале ХАМАС сосредоточил столько же энергии на том, чтобы свергнуть партию "ФАТХ" Ясира Арафата, представляющей палестинский народ, сколько и на срыве потенциальных мирных соглашений с Израилем.

ХАМАС и Иран: начало сотрудничества

Документ, найденный в ходе тайного обыска ФБР в 1994 году в Миссисипи, раскрыл первую серию встреч Марзука с иранским режимом, в ходе которых Марзук пытался получить финансовую, медийную и военную поддержку от Ирана.

Документ был представлен в ходе федерального судебного разбирательства против Holy Land Foundation в 2008 году, где правительство обвинило группу в ложном сборе средств на "благотворительность", которые на самом деле предназначались палестинским террористическим организациям.

Муса Абу Марзук с членами ХАМАС Фото: Al Arabiya

В нем подробно описывается первая встреча между Марзуком, представлявшем ХАМАС, и директором религиозных движений в министерстве иностранных дел Ирана Али Мохамеди, состоявшаяся 30 сентября 1990 года.

На этой встрече ХАМАС стремился объяснить Ирану свои цели и определить, чего Иран хочет от этих отношений. Проживая в Соединенных Штатах, Марзук возглавлял делегацию в Тегеране 1991 года, где он и другие лидеры ХАМАС встретились с директором отдела Ближнего Востока министерства иностранных дел Ирана, и это считалось первой "официальной встречей с иранским правительством".

На этой встрече министр иностранных дел разрешил ХАМАС открыть офис в Тегеране. В ходе этой серии встреч ХАМАС также встречался с официальными лицами из Хезболлы, Народного фронта освобождения Палестины и Палестинского исламского джихада, все из которых теперь являются союзниками Ирана в Оси сопротивления против Израиля и Соединенных Штатов.

Кроме того, в документе сообщается о серии встреч, состоявшихся между ХАМАС и Ираном в 1992 году, в результате которых Иран взял на себя обязательство оказывать финансовую поддержку ХАМАС.

В документах ХАМАС признал важность своих отношений с Ираном, поскольку Иран обладает "огромными материальными и человеческими ресурсами".

ХАМАС отметил, что Иран извлекает выгоду из их отношений, поскольку Иран стремится "разорвать региональную и международную изоляцию, которая была навязана ему из-за иракско-иранской войны", а также отметил, что Иран выступает против американского влияния в регионе и стремится сдержать его.

В течение нескольких месяцев были подписаны Соглашения Осло между Израилем и Ясиром Арафатом от имени палестинского народа. Соглашения проложили дорожную карту к потенциальному миру в регионе и палестинскому самоуправлению в секторе Газа и на Западном берегу. Многие палестинцы праздновали, поскольку появилась надежда на лучшее будущее.

Но именно тогда ХАМАС с поддержкой Ирана начали серию терактов с участием смертников из ХАМАС в Израиле, которые в конечном итоге привели ко Второй интифаде (2000-2005 гг.), после чего в 2007 году ХАМАС взял под контроль Газу. Именно в преддверии очередного мирного соглашения, на этот раз между Саудовской Аравией и Израилем, ХАМАС совершил теракт 7 октября 2023 года.

Теракт 7 октября 2023 года Фото: Getty Images

Напомним, лидер ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в Газе 17 октября. После теракта в Израиле в прошлом году он не появлялся на публике и скрывался в туннелях.