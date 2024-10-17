Был ликвидирован Яхья Синвар, лидер ХАМАСа и организатор теракта 7 октября, — СМИ

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех террористов в секторе Газа. Один из них — предположительно, лидер ХАМАСа Яхья Синвар.

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Израильские СМИ сообщают, что во время операции в секторе Газа был ликвидирован Яхья Синвар, лидер ХАМАС, организовавший теракт в Израиле 7 октября 2023 года. Вместе с ним были ликивидированы еще двое террористов. Но ЦАХАЛ пока проверяет, точно ли это Синвар. Об этом сообщает Walla.

"На данном этапе не представляется возможным подтвердить личности террористов", — заявил представитель ЦАХАЛа, отметив, что в здании, где произошла перестрелка, заложников не обнаружено. СМИ также публикуют фото мужчины, который предположительно и является Синваром.

Синвар скрывался в секторе Газа с начала операции, Он находится на вершине списка целей ЦАХАЛа "L" и среди последних выживших лидеров организации.

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что "во время активности солдат ЦАХАЛа в секторе Газа были убиты трое террористов. ЦАХАЛ и Шин Бет расследуют возможность того, что одним из террористов является Яхья Синвар. На данном этапе подтвердить личности террористов невозможно".

Юваль Битон, дантист, лечивший Синвара, заявил, что скорей всего мужчина на фотографиях — это Синвар. У израильских спецслужб есть образцы его ДНК: у него был рак — и именно израильские врачи сделали ему операцию и спасли ему жизнь.

Начальник штаба генерал-майор Герци Халеви и глава Шабак Ронан Бар оценивают ситуацию.

Кто такой Яхья Синвар

Синвар стал членом ХАМАС вскоре после его основания в 1980-х годах, приняв радикальную исламистскую идеологию группировки, которая стремится создать исламское государство в Палестине и выступает против существования государства Израиль. Ради этого Синвар и его последователи готовы на лишения.

Яхья Синвар со своими охранниками Фото: Al Arabiya

"За его решимостью стоит упорство в идеологии и упорство в достижении цели. Он аскет и довольствуется малым", — сказал один из высокопоставленных чиновников ХАМАСа, пожелавший остаться неназванным.

61-летний Синвар был освобожден из тюрьмы в Израиле в 2011 году в рамках сделки Гилада Шалита после 22 лет тюремного заключения. В тюрьме он оказался за похищение и убийство двух израильских солдат и четырех палестинцев. С момента своего освобождения Синвар сменил Исмаила Ханию в руководстве организацией в секторе Газа в 2017 году, а после ликвидации Хании в Тегеране также сменил его на посту главы политбюро организации.

Именно он был организатором теракта 7 октября 2023 года, когда в Израиле террористами ХАМАСа были убиты более 1200 человек и еще около 250 взяты в заложники. Инсайдеры сообщали, что он не раскаивался в содеянном, несмотря на то, что Израиль начал операцию в Газе, стремясь вернуть пленных, и в противостояние были втянуты ливанская Хезболла и Иран.

Синвар и его брат скрывались в сети запутанных тоннелей в Газе. Сам он действовал тайно, постоянно перемещаясь и используя доверенные мессенджеры для нецифровой коммуникации. Его не видели на публике с 7 октября 2023 года.

Яхья Синвар Фото: Getty Images

Три источника в ХАМАС сообщили, что в течение месяцев безуспешных переговоров о прекращении огня, которые вели Катар и Египет и которые были сосредоточены на обмене пленных на заложников, Синвар был единственным лицом, принимающим решения. Переговорщики ждали несколько дней, пока ответы будут отфильтрованы через секретную цепочку посланников.

Военный обозреватель Игаль Левин цитирует бывшего главу следственного отдела общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Миху Коби, который лично занимался допросами Яхьи Синвара. Коби называл Синвара "фанатиком и социопатом", который когда-то решил, что его женой и детьми будет ХАМАС, и только после "сделки Шалита" его убедили жениться и завести одного ребенка. Еще до своего ареста он собственными руками зарезал 12 человек, которых считал осведомителями ШАБАКа. Еще одного человека он велел закопать живьем. Все они не были осведомителями. За эти убийства Синвара прозвали "мясником из Хан-Юниса".

Напомним, предшественник Яхьи Синвара, Исмаил Хания, был ликвидирован 31 июля в Тегеране. Он приехал на церемонию приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана.