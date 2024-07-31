В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию: что известно

Резиденцию политического лидера палестинской группировки ХАМАС обстреляли в столице Ирана. Накануне Исмаил Хания в Тегеране участвовал в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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Руководитель политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране утром в среду. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в среду утром, 31 июля.

Отмечается, что вместе с лидером ХАМАС ликвидировали одного из его охранников. Оба "погибли мученической смертью" после нападения на дом Хании в Тегеране.

"Выражая соболезнования героическому народу Палестины, исламской нации, бойцам фронта сопротивления и благородной нации Ирана, сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесён удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его охранников погибли мученической смертью", — говорится в заявлении КСИР.

Во вторник, 30 июля, Хания находилась в Тегеране на церемонии приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Кто убил лидера ХАМАСа

ХАМАС обвинил в нападении Израиль, пишет Associated Press.

Израиль обещал убить Ханию и других лидеров ХАМАСа из-за нападения группировки на Израиль 7 октября, в результате которого погибло 1200 человек, а еще около 250 стали заложники.

Представители Израиля пока не комментировали информацию.

Кто такой Исмаил Хания

Исмаил Хания — палестинский политик, премьер-министр Палестинского государства в 2006-2014 годах. Является одним из лидеров Исламского движения сопротивления (ХАМАС), которое признано большинством стран террористическим. Был также министром иностранных дел Палестинской автономии (2012-2014).

Хания покинул сектор Газы в 2019 году и жил в изгнании в Катаре.

Высшим лидером ХАМАС в Газе является Яхья Синвар, который и организовал нападение на Израиль 7 октября.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордер на арест Исмаила Хании. Его обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества на территории Израиля и сектора Газа.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю вторжением. Он отметил, что его "должно быть очень сильным, чтобы Израиль не мог сделать то же самое с Палестиной".

В ответ министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал НАТО исключить Турцию из Альянса.