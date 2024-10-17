Було ліквідовано Яхью Сінвара, лідера ХАМАСу та організатора теракту 7 жовтня, — ЗМІ

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію трьох терористів у секторі Гази. Один із них — імовірно, лідер ХАМАСу Яхья Сінвар.

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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що під час операції в секторі Гази було ліквідовано Яхью Сінвара, лідера ХАМАСу, який організував теракт в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року. Разом із ним було ліквідовано ще двох терористів. Але ЦАХАЛ поки що перевіряє, чи справді це Сінвар. Про це повідомляє Walla.

"На цьому етапі неможливо підтвердити особистості терористів", — заявив представник ЦАХАЛу, зазначивши, що в будівлі, де сталася перестрілка, заручників не виявлено. ЗМІ також публікують фото чоловіка, який, імовірно, є Сінваром.

Сінвар ховався в секторі Гази від початку операції, Він знаходиться на вершині списку цілей ЦАХАЛу "L" і серед останніх лідерів організації, що вижили.

Представник ЦАХАЛу повідомив, що "під час активності солдатів ЦАХАЛу в секторі Гази було вбито трьох терористів. ЦАХАЛ і Шин Бет розслідують можливість того, що одним із терористів є Яхья Сінвар. На даному етапі підтвердити особистості терористів неможливо".

Юваль Бітон, дантист, який лікував Сінвара, заявив, що, найімовірніше, чоловік на фотографіях — це Сінвар. Ізраїльські спецслужби мають зразки його ДНК: у нього був рак — і саме ізраїльські лікарі зробили йому операцію та врятували йому життя.

Начальник штабу генерал-майор Герці Халеві та голова Шабак Ронан Бар оцінюють ситуацію.

Хто такий Яхья Сінвар

Сінвар став членом ХАМАСу невдовзі після його заснування у 1980-х роках, прийнявши радикальну ісламістську ідеологію угруповання, яка прагне створити ісламську державу в Палестині та виступає проти існування держави Ізраїль. Заради цього Сінвар і його послідовники готові до труднощів.

Яхья Сінвар зі своїми охоронцями Фото: Al Arabiya

"За його рішучістю стоять завзятість в ідеології і завзятість у досягненні мети. Він аскет і задовольняється малим", — сказав один із високопосадовців ХАМАСу, який побажав залишитися неназваним.

61-річного Сінвара було звільнено з в'язниці в Ізраїлі в 2011 році вмежах угоди Гілада Шаліта після 22 років ув'язнення. У в'язниці він опинився за викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів і чотирьох палестинців. З моменту свого звільнення Сінвар замінив Ісмаїла Ганію у керівництві організацією в секторі Гази у 2017 році, а після ліквідації Ганії у Тегерані також замінив його на посаді голови політбюро організації.

Саме він був організатором теракту 7 жовтня 2023 року, коли в Ізраїлі терористами ХАМАСу було вбито понад 1200 осіб та ще близько 250 взято в заручники. Інсайдери повідомляли, що він не каявся у скоєному, попри те, що Ізраїль розпочав операцію в Газі, прагнучи повернути полонених, і в протистояння були втягнуті ліванська Хезболла й Іран.

Сінвар та його брат переховувалися в мережі заплутаних тунелів у Газі. Сам він діяв таємно, постійно переміщаючись і використовуючи довірені месенджери для нецифрової комунікації. Його не бачили на публіці із 7 жовтня 2023 року.

Яхья Сінвар Фото: Getty Images

Три джерела в ХАМАС повідомили, що протягом місяців марних переговорів про припинення вогню, які вели Катар та Єгипет і які були зосереджені на обміні полонених на заручників, Сінвар був єдиною особою, яка приймала рішення. Перемовники чекали кілька днів, доки відповіді будуть відфільтровані через секретний ланцюжок посланців.

Військовий оглядач Ігаль Левін цитує колишнього голову слідчого відділу загальної служби безпеки Ізраїлю (ШАБАК) Міха Кобі, який особисто займався допитами Яхьї Сінвара. Кобі називав Сінвара "фанатиком і соціопатом", який колись вирішив, що його дружиною та дітьми буде ХАМАС, і лише після "угоди Шаліта" його переконали одружитися і завести одну дитину. Ще до свого арешту він власноруч зарізав 12 осіб, яких вважав інформаторами ШАБАКу. Ще одну людину він наказав закопати живцем. Усі вони були інформаторами. За ці вбивства Сінвара прозвали "м'ясником із Хан-Юніса".

Нагадаємо, попередника Яхьї Сінвара, Ісмаїла Ганії, було ліквідовано 31 липня в Тегерані. Він приїхав на церемонію приведення до присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.