Співпраця ХАМАС та Ірану розпочалася у США, — ЗМІ

Нинішній заступник керівника політичного бюро ХАМАС, який може стати новим лідером організації, проводив переговори з Іраном саме у США.

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За останні кілька днів Ізраїль поділився секретними документами ХАМАС, у яких детально описуються зустрічі лідерів ХАМАС із представниками Ірану за лічені місяці до теракту 7 жовтня. Документи свідчать про те, що Іран заздалегідь знав про плани ХАМАС. Але багато хто, можливо, не знає, що найперші зустрічі ХАМАС із Іраном проводилися під керівництвом людини, чий підйом у ХАМАС почався на американській землі. Про це пише NYpost.

Листування між ХАМАС та Іраном щодо терористичних атак на Ізраїль не повинне викликати здивування, оскільки ХАМАС та Іран зміцнили свій союз та зобов'язання знищити Ізраїль понад 30 років тому.

Муса Абу Марзук, нинішній заступник керівника політичного бюро ХАМАС, провів перші зустрічі з іранським режимом, коли був студентом Луїзіанського технологічного університету в Растоні, штат Луїзіана. Зараз Марзук живе в Катарі і після смерті Ях'ї Сінвара він може стати претендентом на лідерство в ХАМАС або принаймні увійти до ради, що керує цим угрупованням.

Хто такий Муса Абу Марзук

Марзук народився в Рафасі 1951 року. Він здобув освіту в Єгипті, перш ніж у 1980-х роках поїхати до Сполучених Штатів за студентською візою, де спочатку вступив до Університету штату Колорадо, а потім здобув ступінь магістра в Луїзіанському технологічному інституті.

Муса Абу Марзук із сім'єю в США

У 1990 році він отримав грін-карту, одружився, завів дітей і переїхав до Вірджинії. Марзук входив до групи, яка створила і курирувала низку груп активістів, що маскуються під благодійні організації у США, включно з Holy Land Foundation (HLF), Ісламською асоціацією Палестини (IAP) та Об'єднаною асоціацією з досліджень і вишукувань (UASR).

Його прихід до влади в ХАМАС збігся з боротьбою угруповання за владу в 1980-х. ХАМАС був заснований як палестинське збройне крило міжнародного руху "Брати-мусульмани" у грудні 1987 року. У статуті ХАМАС наголошувалося на його рішучості знищити Ізраїль і протистояти всім мирним переговорам і компромісам, а гаслом було обрано: "Немає вирішення палестинського питання, окрім як через джихад".

ХАМАС фінансував програми соціальних послуг, щоб завоювати серця і уми палестинців, використовуючи такі групи, як Фонд Святої Землі Марзука, але натомість терористи очікували лояльності та послуг від одержувачів допомоги та їхніх сімей.

Його платформа соціальних послуг охоплювала школи та релігійні центри, які використовуються для радикалізації палестинської молоді, а також гарантувала, що цивільне населення надасть необхідну підтримку ХАМАС, наприклад, надавши будинки і школи як укриття для зброї і тунелів.

Тунелі ХАМАС Фото: Getty Images

У 1997 році уряд США зарахував ХАМАС до списку особливо небезпечних терористів (SDT) і до списку іноземних терористичних організацій. У 1997 році Марзука депортували зі США.

Спочатку ХАМАС зосередив стільки ж енергії на тому, щоб повалити партію "ФАТХ" Ясіра Арафата, що представляє палестинський народ, скільки і на зриві потенційних мирних угод із Ізраїлем.

ХАМАС та Іран: початок співпраці

Документ, знайдений під час таємного обшуку ФБР 1994 року в Міссісіпі, розкрив першу серію зустрічей Марзука з іранським режимом, під час яких Марзук намагався отримати фінансову, медійну і військову підтримку від Ірану.

Документ був представлений під час федерального судового розгляду проти Holy Land Foundation у 2008 році, де уряд звинуватив групу в неправдивому зборі коштів на "благодійність", які насправді призначалися палестинським терористичним організаціям.

Муса Абу Марзук із членами ХАМАС Фото: Al Arabiya

У ньому докладно описується перша зустріч між Марзуком, який представляв ХАМАС, і директором релігійних рухів у міністерстві закордонних справ Ірану Алі Мохамеді, що відбулася 30 вересня 1990 року.

На цій зустрічі ХАМАС прагнув пояснити Ірану свої цілі та визначити, чого Іран хоче від цих відносин. Проживаючи в Сполучених Штатах, Марзук очолював делегацію в Тегерані 1991 року, де він та інші лідери ХАМАС зустрілися з директором відділу Близького Сходу міністерства закордонних справ Ірану, і це вважалося першою "офіційною зустріччю з іранським урядом".

На цій зустрічі міністр закордонних справ дозволив ХАМАС відкрити офіс у Тегерані. Під час цієї серії зустрічей ХАМАС також зустрічався з офіційними особами з Хезболли, Народного фронту визволення Палестини і Палестинського ісламського джихаду, всі з яких тепер є союзниками Ірану в Осі опору проти Ізраїлю і Сполучених Штатів.

Крім того, в документі повідомляється про серію зустрічей, що відбулися між ХАМАС та Іраном у 1992 році, унаслідок яких Іран узяв на себе зобов'язання надавати фінансову підтримку ХАМАС.

У документах ХАМАС визнав важливість своїх відносин з Іраном, оскільки Іран володіє "величезними матеріальними і людськими ресурсами".

ХАМАС зазначив, що Іран отримує вигоду з їхніх стосунків, оскільки Іран прагне "розірвати регіональну та міжнародну ізоляцію, яка була нав'язана йому через іраксько-іранську війну", а також зазначив, що Іран виступає проти американського впливу в регіоні та прагне стримати його.

Протягом кількох місяців було підписано Угоди Осло між Ізраїлем і Ясіром Арафатом від імені палестинського народу. Угоди проклали дорожню карту до потенційного миру в регіоні та палестинського самоврядування в секторі Газа і на Західному березі. Багато палестинців святкували, оскільки з'явилася надія на краще майбутнє.

Але саме тоді ХАМАС з підтримкою Ірану розпочали серію терактів за участю смертників з ХАМАС в Ізраїлі, які зрештою призвели до Другої інтифади (2000-2005 років), після чого в 2007 році ХАМАС взяв під контроль Газу. Саме напередодні чергової мирної угоди, цього разу між Саудівською Аравією та Ізраїлем, ХАМАС здійснив теракт 7 жовтня 2023 року.

Теракт 7 жовтня 2023 року Фото: Getty Images

Нагадаємо, лідера ХАМАС Ях'я Сінвара ліквідували в Газі 17 жовтня. Після теракту в Ізраїлі торік він не з'являвся на публіці і переховувався в тунелях.