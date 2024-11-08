Били та різали: матч Ліги Європи у Амстердамі закінчився масовими нападами на ізраїльтян (відео)

Громадяни Ізраїлю, які відвідали матч Ліги Європи в Амстердамі, постраждали від нападників, які розмахували палестинськими прапорами та застосовували кулаки й ножі. Поліція затримала майже 60 нападників, понад десяток людей отримали поранення.

В Амстердамі група невідомих молодиків вчинила масові напади на ізраїльтян. Напади відбулись після футбольного матчу. На відео з місця подій бачимо нападників, які кулаками та ногами били людей посеред вулиці. Зловмисники не лише застосували ножі, але й намагалися чавити автівками гостей з Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на ізраїльські погроми у Європі і оголосив про евакуацію громадян. Про деталі нападів в Нідерландах розповіло видання "Newsru: новини Ізраїлю".

Журналісти повідомили про масові напади на ізраїльських туристів, які прибули до Амстердаму, щоб повболівати за футбольну команду. Пізно увечері 7 листопада відбувся футбольний матч Ліги Європи між тель-авівською "Маккабі" та амстердамською командою "Аякс". Гра завершилась рахунком 0:5 на користь господарів. Після гри групи невідомих молодиків, вдягнутих у темний одяг, ходили вулицями та нападали на ізраїльтян. На відео, які поширювали у соцмережах, чоловіки арабською мовою вихвалялись паспортами, які відібрали у євреїв, ідеться у статті.

Погроми в Амстердамі — деталі

Згідно з даним видання Ynet, є ознаки того, що напади буди сплановані заздалегідь. При цьому нападники мали при собі ножі та розмахували палестинськими прапорами. Місцева влада повідомила про затримання 57 осіб і про 12 постраждалих, яких доправили у лікарні. Журналісти також переповіли слова свідків, які говорили про спроби людей в масках увірватись в готелі. Осередків бійок було кілька, поліція підтягнулась згодом і спробувала взяти ситуацію під контроль, ідеться у статті.

"На нас напали десятки, це виглядало сплановано", — навели на порталі слова постраждалих.

Тим часом з'явилась реакція влади Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу повідомив, що відправить в Амстердам два літаки для евакуації ізраїльтян. Міністр безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив в X, що його співгромадяни "зіткнулися з антисемітизмом і зазнали неймовірної жорстокості лише через своє єврейство та ізраїльство".

"Ті, хто закриває очі на ісламський тероризм на Близькому Сході — зустрінуть його вдома в Європі та на Заході. Сьогодні жертвами були ізраїльтяни, завтра – ви, європейці", — попередив посадовець.

В ЦАХАЛ також підтвердили готовність врятувати співгромадян.

"ЦАХАЛ має історичний обов’язок захищати наших людей, де б вони не були. Ми готуємося розгорнути місію для порятунку ізраїльтян з Амстердама", — ідеться у повідомленні командування Армії оборони Ізраїлю у соцмережі X (Twitter).

Зазначимо, 23 жовтня видання розповіло деталі про атаку палестинської терористичної організації ХАМАС, яка відбулась 7 жовтня 2024 року. Як з'ясували журналісти на основі даних з анонімних джерел, про атаку заздалегідь знали в Ірані, а співпраця почалась у США, коли один з керівників терористів навчався в Луїзіанському університеті.

Нагадуємо, Фокус писав, що 5 листопада в Ізраїлі звільнили з посади міністра оборони Йоава Галанта і після цього в країні почались протести.