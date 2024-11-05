Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта: почалися протести (відео)

Наступником Галанта став міністр закордонних справ Ісраель Кац. Але ізраїльтяни вийшли на вулиці, протестуючи проти відставки Галанта.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 5 листопада звільнив свого міністра оборони Йоава Галанта, заявивши, що не довіряє йому в управлінні поточними військовими операціями Ізраїлю. В Ізраїлі вже почалися протести. Також ходять чутки, що Нетаньяху має намір відправити у відставку начальника Генштабу ЦАХАЛ Герці Халеві і главу ШАБАК (розвідка) Ронена Бара, що в адміністрації Нетаньягу вже спростували. Про це повідомляє Reuters.

Протести в Ізраїлі

Беньямін Нетаньягу призначив міністра закордонних справ Ісраеля Каца наступником Галанта на посаді міністра оборони, а Гідеон Саар стане новим міністром закордонних справ, ідеться в заяві офісу Нетаньягу. Також повідомляють, що прем'єр-міністр особисто вручив Йоаву Галанту лист із повідомленням про відставку під час короткої зустрічі 5 листопада о 20.00. У посланні зазначено, що термін повноважень Галанта закінчується через 48 годин.

Галант і Нетаньягу, обидва з правої партії "Лікуд", уже кілька місяців сперечаються щодо цілей 13-місячної операції Ізраїлю в секторі Газа проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС. Нетаньяху заявив, що, крім розбіжностей, "поступово намітилася криза довіри… і ця криза не дає змоги нормально продовжувати управління кампанією".

"У зв'язку з цим я сьогодні ухвалив рішення про припинення повноважень міністра оборони", — йдеться в заяві прем'єр-міністра.

Нетаньягу додав, що він намагався подолати розбіжності, але їх ставало дедалі більше і, за його словами, про це стало відомо ворогам, які "насолоджувалися цим і отримували з цього вигоду".

У відповідь Галант сказав: "Безпека держави Ізраїль завжди була і завжди залишиться місією мого життя".

Ізраїльтяни перекривають шосе, протестуючи проти відставки Галанта Фото: The Times of Israel

Протягом кількох місяців між Нетаньягу і Галантом існували відкриті розбіжності, що відображають ширший розкол між правою правлячою коаліцією Ізраїлю і військовими, які давно виступали за досягнення угоди про припинення бойових дій і повернення додому десятків заручників, утримуваних ХАМАС.

Галант заявив, що війна не має чіткого напряму, в той час як Нетаньягу повторив, що бойові дії не припиняться, доки ХАМАС не буде знищено як керівну організацію і військову силу в Газі.

Незадовго до початку операції в Газі Нетаньягу звільнив Галанта через розбіжності щодо планів уряду з реформування судової системи Ізраїлю, але після масових протестів прем'єр-міністр поновив його на посаді.

Тепер протести в Ізраїлі спалахнули знову. Поліція зводить барикади біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в Єрусалимі і біля штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю в Тель-Авіві. Також з'явилася інформація, що Беньямін Нетаньягу має намір звільнити главу розвідки Ізраїлю (ШАБАК) Ронена Бара і главу Генштабу армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Леві. Однак Дмитро Гендельман, радник Офісу прем'єр-міністра Ізраїлю вже заявив, що ці чутки не відповідають дійсності.

"Публікації про те, що прем'єр-міністр має намір звільнити високопоставлених чиновників у силових структурах, не відповідають дійсності і спрямовані на те, щоб посіяти розбрат і розкол. Також неправдивими є повідомлення про те, що ультраортодоксальні міністри були в курсі справи про відставку міністра оборони. Вони дізналися про це зі ЗМІ", — повідомив радник.

Звіт: Нетаньягу планує також звільнити керівників ЦАХАЛу і Шин-Бет Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві (ліворуч) та директор служби безпеки Шин Бет Ронен Бар у кімнаті спеціальних операцій, які курують місію зі звільнення заручників у секторі Газа, 8 червня 2024 р. (Служби безпеки Шин Бет) Начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві (ліворуч) та директор служби безпеки Ронен Бар Фото: The Times of Israel

Нагадаємо, наприкінці жовтня, атакуючи Іран, ізраїльські військові пошкодили об'єкти на секретній військовій базі на південний схід від Тегерана. Військові експерти пов'язували її з колишньою програмою зі створення ядерної зброї.