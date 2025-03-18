"Завдає масованих ударів": Ізраїль відновив вогонь у Секторі Гази

Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС тривав два місяці. Приводом відновлення вогню стала відмова ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.

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Армія оборони Ізраїлю відновила бомбардування Сектора Гази, стверджуючи, що завдає ударів по об'єктах, що належать терористичній організації ХАМАС. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

"ЦАХАЛ в цей час завдає масованих ударів по об'єктах терору, що належать терористичній організації ХАМАС в Секторі Гази", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з другої години ночі 18 березня вносяться зміни до оборонних інструкцій Командування Тилу ЦАХАЛу.

"В рамках цих змін, райони населених пунктів поблизу сектора Гази будуть переведені з режиму повної активності в режим обмеженої активності, що означає, що освітня діяльність буде заборонена", — зазначили в пресслужбі.

В ізраїльському відомстві наголосили, що ці вказівки є обов'язковими для дотримання цивільним населенням.

Водночас, як пише Times of Israel, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац віддали наказ військам "діяти рішуче" після відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

Офіс Нетаньягу стверджує, що ХАМАС "відкинув усі пропозиції, які він отримав" від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

У своїй заяві про нічні удари офіс Нетаньягу заявив, що вони спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, а саме: ліквідацію військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників.

"Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАСу зі зростаючою військовою силою", — зазначили в офісі Нетаньягу.

Зазначимо, що ці атаки порушили двомісячне перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, яке було підписане 16 січня.

Нагадаємо, в лютому ЗМІ писали, що бойовики ХАМАС готові передати владу в Секторі Гази.

6 лютого Дональд Трамп заявив, що Ізраїль віддасть Сектор Гази США після війни.