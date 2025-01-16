ХАМАС та Ізраїль підписали остаточну угоду про припинення вогню, — ЗМІ

Після зриву першої спроби до погодженої раніше угоди, ХАМАС і Єрусалим завізували припинення бойових дій у секторі Газа. Далі обидві сторони мають діяти відповідно до визначених раніше умов.

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Терористичне угрупування ХАМАС та Ізраїль підписали угоду про режим припинення вогню у секторі Газа після внесення остаточних правок. Про це повідомляє видання Al Arabiya з посиланням на джерела, які ознайомлені з текстом угоди.

За даними джерел, обидві сторони підписали документ після "внесення остаточних правок" у документ. Наразі деталей угоди не було оприлюднено.

Співрозмовники повідомили, що ізраїльська делегація залишила Доху після подолання розбіжностей щодо угоди. Представники Єрусалима зазначали, що "угода майже розвалилася б, якби не втручання посередників".

Також джерела додають, що в угоді внесли деякі зміни щодо звільнення заручників. Зокрема, на другому етапі реалізації угоди ЦАХАЛ має зменшити кількість рейдів до Гази, починаючи з вечора п'ятниці.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню та обмін заручниками. Ізраїль і ХАМАС домовилися зупинити війну в секторі Гази, яка тривала з жовтня 2023 року.

Також повідомлялося про те, яким чином угода Ізраїлю та ХАМАС вплине на Україну. Політичний оглядач Олександр Флінт переконаний, що саме таким чином може бути розв'язане питання настання миру в війні РФ проти України.