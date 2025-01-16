ХАМАС и Израиль подписали окончательное соглашение о прекращении огня, — СМИ

После срыва первой попытки к согласованному ранее соглашению, ХАМАС и Иерусалим завизировали прекращение боевых действий в секторе Газа. Далее обе стороны должны действовать в соответствии с определенными ранее условиями.

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Террористическая группировка ХАМАС и Израиль подписали соглашение о режиме прекращения огня в секторе Газа после внесения окончательных правок. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на источники, которые ознакомлены с текстом соглашения.

По данным источников, обе стороны подписали документ после "внесения окончательных правок" в документ. На данный момент детали соглашения не были обнародованы.

Собеседники сообщили, что израильская делегация покинула Доху после преодоления разногласий по соглашению. Представители Иерусалима отмечали, что "соглашение почти развалилось бы, если бы не вмешательство посредников".

Также источники добавляют, что в соглашение внесли некоторые изменения по освобождению заложников. В частности, на втором этапе реализации соглашения ЦАХАЛ должен уменьшить количество рейдов в Газу, начиная с вечера пятницы.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками. Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая длилась с октября 2023 года.

Также сообщалось о том, каким образом соглашение Израиля и ХАМАС повлияет на Украину. Политический обозреватель Александр Флинт убежден, что именно таким образом может быть решен вопрос наступления мира в войне РФ против Украины.