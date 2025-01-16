Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками: детали

Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая длилась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

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15 января Израиль и группировка ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня после 15 месяцев войны в Газе. Соглашение еще официально не объявлено, однако, предварительно, документ предусматривает начальное прекращение огня сроком в 6 недель и включает постепенный вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников, которых удерживает ХАМАС. Соглашение, заключенное при участии Катара, начнет действовать 19 января. Об этом сообщает Reuters.

Теракт ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле, после чего началась военная операция

Осведомленный источник CNN сообщает, что договоренности о прекращении огня в Газе и освобождении заложников достигнуты на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно — с представителями Израиля.

О чем договорились Израиль и ХАМАС

Начальная фаза прекращения огня продолжительностью шесть недель включает постепенный вывод израильских войск из центральной части Газы и возвращение перемещенных палестинцев в северную часть Газы.

Соглашение предусматривает, что в Газу ежедневно в период прекращения огня будет допускаться 600 грузовиков с гуманитарной помощью, 50 из которых будут перевозить топливо.

ХАМАС освободит 33 израильских заложников, включая всех женщин (военнослужащих и гражданских лиц), детей младше 19 лет и мужчин старше 50 лет.

Израиль освободит 30 палестинских заключенных за каждого гражданского заложника и 50 палестинских заключенных за каждую израильскую женщину-солдата, освобожденную ХАМАС

Израиль освободит всех палестинских женщин и детей до 19 лет, задержанных с 7 октября 2023 года. Общее количество освобожденных палестинцев будет зависеть от освобожденных заложников и может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, женщин и детей.

ХАМАС освободит заложников в течение шести недель.

Гарантами реализации соглашения выступят Катар, Египет и США.

Переговоры по второму этапу соглашения начнутся на 16-й день первого этапа и, как ожидается, будут включать освобождение всех оставшихся заложников, включая израильских солдат-мужчин, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских солдат из Газы.

Ожидается, что третий этап будет включать возвращение тел погибших, и начало восстановления Газы под наблюдением Египта, Катара и Организации Объединенных Наций.

В то же время утром 16 января Израиль отложил голосование кабинета министров по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, обвинив ХАМАС в невыполнении некоторых условий соглашения.

"ХАМАС отказывается от некоторых частей соглашения, достигнутого с посредниками и Израилем, пытаясь достичь уступок в последнюю минуту. Израильский кабинет не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все условия", — говорится в заявлении израильской канцелярии премьер-министра.

Напомним, операция Израиля против ХАМАС началась после 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на юге Израиля. Около 1200 человек погибли, 251 (среди них — граждане разных государств) взяли в плен. Некоторых удалось освободить, тела других нашла Армия обороны Израиля позже.

Теракт ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле, после чего началась военная операция

94 человека до сих пор остаются в заложниках. В Израиле считают, что только 60 из них все еще живы. Среди них есть дети и женщины.

Как проходили переговоры между Израилем и ХАМАС

Первой договоренности между Израилем и ХАМАС достигли через шесть недель после начала военной операции, 22 ноября 2023 года. Тогда стороны прекратили огонь на четыре дня. 50 израильтян обменяли на 150 палестинцев, которые находились в тюрьмах Израиля.

Израиль согласился продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. 2 декабря переговоры зашли в тупик и военная операция возобновилась. К тому времени на свободу вышли 110 израильских заложников и 240 палестинцев.

ХАМАС Фото: Getty Images

Между тем в Совете безопасности ООН США трижды заблокировали резолюцию о прекращении огня. Документ удалось принять только в конце марта 2024 года, когда США не стали накладывать вето, а воздержались от голосования.

В конце апреля — начале мая в Каире прошел новый этап переговоров. 6 мая руководство ХАМАС заявило о готовности принять условия соглашения, передав инициативу обратно Израилю.

В конце мая администрация президента США Джо Байдена предложила очередной вариант мирного плана, на этот раз — в три этапа. Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу лишь в минувшие выходные.

Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль — на уничтожении группировки как военной и политической силы.

Военная операция ЦАХАЛ в Газе

Израильтяне регулярно выходили на протесты, требуя от своего правительства добиться возвращения заложников.

Напомним, в ночь с 15 на 16 декабря в провинциях Тартус и Латакия на западе Сирии местные жители слышали громкие взрывы. ВВС Израиля нанесли удар по складам сирийской армии возле российской военной базы.