Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню та обмін заручниками: деталі

Ізраїль і ХАМАС домовилися зупинити війну в секторі Гази, яка тривала з жовтня 2023 року. Палестинське угруповання також погодилося звільнити частину ізраїльських заручників.

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15 січня Ізраїль та угрупування ХАМАС уклали угоду про припинення вогню після 15 місяців війні у Газі. Угода ще офіційно не оголошена, однак, попередньо, документ передбачає початкове припинення вогню терміном в 6 тижнів та включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Угода, укладена за участі Катару, почне діяти 19 січня. Про це повідомляє Reuters.

Теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, після чого почалась військова операція

Обізнане джерело CNN повідомляє, що домовленості про припинення вогню в Газі та звільнення заручників досягнуто на зустрічах прем'єр-міністра Катару з представниками ХАМАС та окремо — з представниками Ізраїлю.

Про що домовились Ізраїль та ХАМАС

Початкова фаза припинення вогню тривалістю шість тижнів включає поступове виведення ізраїльських військ із центральної частини Гази та повернення переміщених палестинців у північну частину Гази.

Угода передбачає, що до Гази щодня в період припинення вогню буде допускатися 600 вантажівок з гуманітарною допомогою, 50 з яких перевозитимуть паливо.

ХАМАС звільнить 33 ізраїльських заручників, включаючи всіх жінок (військовослужбовців та цивільних осіб), дітей, молодших за 19 років та чоловіків віком від 50 років.

Ізраїль звільнить 30 палестинських ув'язнених за кожного громадянського заручника та 50 палестинських ув'язнених за кожну ізраїльську жінку-солдата, звільнену ХАМАС

Ізраїль звільнить усіх палестинських жінок та дітей до 19 років, затриманих з 7 жовтня 2023 року. Загальна кількість звільнених палестинців залежатиме від звільнених заручників і може становити від 990 до 1650 осіб, включаючи чоловіків, жінок та дітей.

ХАМАС звільнить заручників протягом шести тижнів.

Гарантами реалізації угоди виступлять Катар, Єгипет та США.

Переговори щодо другого етапу угоди почнуться на 16-й день першого етапу і, як очікується, включатимуть звільнення всіх заручників, що залишилися, включаючи ізраїльських солдатів-чоловіків, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських солдатів з Гази.

Очікується, що третій етап буде включати повернення тіл загиблих, і початок відновлення Гази під наглядом Єгипту, Катару та Організації Об'єднаних Націй.

Водночас вранці 16 січня Ізраїль відклав голосування кабінету міністрів щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази, звинувативши ХАМАС у невиконанні деяких умов угоди.

"ХАМАС відмовляється від деяких частин угоди, досягнутої з посередниками та Ізраїлем, намагаючись досягти поступок в останню хвилину. Ізраїльський кабінет не збереться, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі умови", — йдеться у заяві ізраїльської канцелярії прем'єр-міністра.

Нагадаємо, операція Ізраїлю проти ХАМАС почалась після 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на півдні Ізраїлю. Близько 1200 людей загинули, 251 (серед них — громадяни різних держав) взяли у полон. Деяких далося звільнити, тіла інших знайшла Армія оборони Ізраїлю згодом.

Теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, після чого почалась військова операція

94 людини досі залишаються у заручниках. В Ізраїлі вважають, що лише 60 із них все ще живі. Серед них є діти та жінки.

Як відбувалися перемовини між Ізраїлем та ХАМАС

Першої домовленості між Ізраїлем і ХАМАС досягли через шість тижнів після початку військової операції, 22 листопада 2023 року. Тоді сторони припинили вогонь на чотири дні. 50 ізраїльтян обміняли на 150 палестинців, які перебували у в'язницях Ізраїлю.

Ізраїль погодився продовжити перемир'я, якщо ХАМАС звільнятиме по 10 заручників на день. 2 грудня переговори зайшли в тупик і військова операція відновилась. На той час на волю вийшли 110 ізраїльських заручників та 240 палестинців.

ХАМАС Фото: Getty Images

Тим часом у Раді безпеки ООН США тричі заблокували резолюцію щодо припинення вогню. Документ вдалося ухвалити лише наприкінці березня 2024 року, коли США не стали накладати вето, а утрималися від голосування.

Наприкінці квітня — на початку травня в Каїрі пройшов новий етап переговорів. 6 травня керівництво ХАМАС заявило про готовність прийняти умови угоди, передавши ініціативу назад Ізраїлю.

Наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала черговий варіант мирного плану, цього разу — у три етапи. Переговори про припинення вогню велися довгий час, але повернулися в активну фазу лише минулими вихідними.

Попередні спроби домовитися про перемир'я не привели до успіху через те, що ХАМАС вимагав повного припинення вогню, а не тимчасового перемир'я, а Ізраїль — на знищенні угруповання як військової та політичної сили.

Військова операція ЦАХАЛ в Газі

Ізраїльтяни регулярно виходили на протести, вимагаючи від свого уряду домогтися повернення заручників.

Нагадаємо, в ніч із 15 на 16 грудня у провінціях Тартус і Латакія на заході Сирії місцеві жителі чули гучні вибухи. ВПС Ізраїлю завдали удар по складах сирійської армії біля російської військової бази.