Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Ізраїльсько-палестинський конфлікт Війна в Ізраїлі

Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню та обмін заручниками: деталі

військова операція в Газі, ізраїль, війна в ізраїлі, хамас, мирна угода між ізраїлем та хамас
Фото: Getty Images | Ілюстративне фото: військова операція в Газі

Ізраїль і ХАМАС домовилися зупинити війну в секторі Гази, яка тривала з жовтня 2023 року. Палестинське угруповання також погодилося звільнити частину ізраїльських заручників.

Related video

15 січня Ізраїль та угрупування ХАМАС уклали угоду про припинення вогню після 15 місяців війні у Газі. Угода ще офіційно не оголошена, однак, попередньо, документ передбачає початкове припинення вогню терміном в 6 тижнів та включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Угода, укладена за участі Катару, почне діяти 19 січня. Про це повідомляє Reuters.

Теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, після чого почалась військова операція

Обізнане джерело CNN повідомляє, що домовленості про припинення вогню в Газі та звільнення заручників досягнуто на зустрічах прем'єр-міністра Катару з представниками ХАМАС та окремо — з представниками Ізраїлю.

Про що домовились Ізраїль та ХАМАС

  • Початкова фаза припинення вогню тривалістю шість тижнів включає поступове виведення ізраїльських військ із центральної частини Гази та повернення переміщених палестинців у північну частину Гази.
  • Угода передбачає, що до Гази щодня в період припинення вогню буде допускатися 600 вантажівок з гуманітарною допомогою, 50 з яких перевозитимуть паливо.
  • ХАМАС звільнить 33 ізраїльських заручників, включаючи всіх жінок (військовослужбовців та цивільних осіб), дітей, молодших за 19 років та чоловіків віком від 50 років.
  • Ізраїль звільнить 30 палестинських ув'язнених за кожного громадянського заручника та 50 палестинських ув'язнених за кожну ізраїльську жінку-солдата, звільнену ХАМАС
  • Ізраїль звільнить усіх палестинських жінок та дітей до 19 років, затриманих з 7 жовтня 2023 року. Загальна кількість звільнених палестинців залежатиме від звільнених заручників і може становити від 990 до 1650 осіб, включаючи чоловіків, жінок та дітей.
  • ХАМАС звільнить заручників протягом шести тижнів.
  • Гарантами реалізації угоди виступлять Катар, Єгипет та США.
  • Переговори щодо другого етапу угоди почнуться на 16-й день першого етапу і, як очікується, включатимуть звільнення всіх заручників, що залишилися, включаючи ізраїльських солдатів-чоловіків, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських солдатів з Гази.
  • Очікується, що третій етап буде включати повернення тіл загиблих, і початок відновлення Гази під наглядом Єгипту, Катару та Організації Об'єднаних Націй.

Водночас вранці 16 січня Ізраїль відклав голосування кабінету міністрів щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази, звинувативши ХАМАС у невиконанні деяких умов угоди.

"ХАМАС відмовляється від деяких частин угоди, досягнутої з посередниками та Ізраїлем, намагаючись досягти поступок в останню хвилину. Ізраїльський кабінет не збереться, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв всі умови", — йдеться у заяві ізраїльської канцелярії прем'єр-міністра.

Нагадаємо, операція Ізраїлю проти ХАМАС почалась після 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на півдні Ізраїлю. Близько 1200 людей загинули, 251 (серед них — громадяни різних держав) взяли у полон. Деяких далося звільнити, тіла інших знайшла Армія оборони Ізраїлю згодом.

Теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, після чого почалась військова операція

94 людини досі залишаються у заручниках. В Ізраїлі вважають, що лише 60 із них все ще живі. Серед них є діти та жінки.

Як відбувалися перемовини між Ізраїлем та ХАМАС

Першої домовленості між Ізраїлем і ХАМАС досягли через шість тижнів після початку військової операції, 22 листопада 2023 року. Тоді сторони припинили вогонь на чотири дні. 50 ізраїльтян обміняли на 150 палестинців, які перебували у в'язницях Ізраїлю.

Ізраїль погодився продовжити перемир'я, якщо ХАМАС звільнятиме по 10 заручників на день. 2 грудня переговори зайшли в тупик і військова операція відновилась. На той час на волю вийшли 110 ізраїльських заручників та 240 палестинців.

ХАМАС Fullscreen
ХАМАС
Фото: Getty Images

Тим часом у Раді безпеки ООН США тричі заблокували резолюцію щодо припинення вогню. Документ вдалося ухвалити лише наприкінці березня 2024 року, коли США не стали накладати вето, а утрималися від голосування.

Наприкінці квітня — на початку травня в Каїрі пройшов новий етап переговорів. 6 травня керівництво ХАМАС заявило про готовність прийняти умови угоди, передавши ініціативу назад Ізраїлю.

Наприкінці травня адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала черговий варіант мирного плану, цього разу — у три етапи. Переговори про припинення вогню велися довгий час, але повернулися в активну фазу лише минулими вихідними.

Попередні спроби домовитися про перемир'я не привели до успіху через те, що ХАМАС вимагав повного припинення вогню, а не тимчасового перемир'я, а Ізраїль — на знищенні угруповання як військової та політичної сили.

цахал Газа Fullscreen
Військова операція ЦАХАЛ в Газі

Ізраїльтяни регулярно виходили на протести, вимагаючи від свого уряду домогтися повернення заручників.

Нагадаємо, в ніч із 15 на 16 грудня у провінціях Тартус і Латакія на заході Сирії місцеві жителі чули гучні вибухи. ВПС Ізраїлю завдали удар по складах сирійської армії біля російської військової бази.