Був 3-бальний землетрус: Ізраїль підірвав військові об'єкти у Тартусі поблизу бази ЗС РФ (відео)

На сирійських військових складах в Тартусі могли підірвати ракети класу "земля-земля", розповіли журналісти. Армія оборони Ізраїлю пояснила, що намагається знешкодити бойовиків Хезболли, які діють на території Сирії, та позбавити їх збройних ресурсів.

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В ніч з 15 на 16 грудня у провінціях Тартус і Латакія на заході Сирії місцеві жителі почули гучні вибухи та побачили заграву від детонації снарядів. На відео з місця подій видно, як розлітаються уламки, а сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 3 бали. Про ймовірний удар ВПС Ізраїлю по складах сирійської армії повідомило видання Times of Israel.

Видання написало, що авіація Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала цілі у провінціях Сирії Латакія і Тартус. Журналісти посилаються на неназвані сирійські джерела, які стверджують, що ціллю ізраїльтян була військова база ППО та склад ракет типу "земля-земля".

Після влучання по цілях близько 23:48 (за Києвом) на сейсмологічному порталі VolcanoDiscovery зафіксували землетрус магнітудою 3 бали, ідеться у статті. Епіцентр землетрусу розміщено саме у провінції Тартус, біля міста Баніас (35° 10′ 56″ N, 35° 56′ 25″ E), на глибині 32 км.

"Найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року", — навели на порталі слова неназваного джерела.

Водночас сейсмологи не підтвердили, чи є зв'язок між коливаннями земної кори та влучаннях по військових складах, написало видання Times of Israel. З іншого боку, на порталі Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру повідомили про землетрус на півдні Туреччини, який стався пізно увечері 15 грудня, але не згадали про подію в Сирії.

На онлайн карті бойових дій в Сирії Liveuamap можна побачити, що удар завдано по військових об'єктах, розташованих на західному узбережжі. На карті пожеж NASA, яка складається на основі даних з супутника, бачимо гарячу область на певній відстані від моря (координати 34.93, 35.99), за 10 км на захід — військові склади ЗС РФ біля порту.

Війна в Сирії - вибух в провінції Тартус 15-16 грудня Фото: liveuamap Війна в Сирії - де горить в провінції Тартус 16 грудня Фото: FIRMS NASA

Війна в Сирії та дії Ізраїлю

На сторінках Армії оборони Ізраїлю не публікували кадри відпрацювання ВПС по цілях в Сирії. Натомість увечері 15 грудня у соцмережі X (Twitter) опублікували відео з розповіддю по Сирію та екскерівника цієї країни Башара Асада і про те, що тут діяли проксі Ірану — бойовики Хезболли, які загрожують безпеці ізраїльтян.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші дії Ізраїлю в Сирії після того, як повстанці на початку грудня почали наступати на сирійську армію Башара Асада і менш як за тиждень дійшли до столиці Дамаска. Зокрема, 12 грудня ізраїльські ВПС завдали удару по двох аеродромах, на яких базувались п'ять ескадрилій військової авіації. Серед можливих вражених цілей могли бути бомбардувальники Су-22 та Су-24, ідеться у повідомленні ЦАХАЛ у звіті про спецоперацію "Стріла Башану". Крім того, тоді ж вдалось підірвати склади з ракетами типу "земля-повітря", "земля-земля", а також радари, засоби ППО, вертольоти тощо. Армія оборони заявила, що знищили 80% запасу ракет, а також виробничі цехи заводу з випуску балістичних ракет "Скад".

В ЦАХАЛ також повідомили, що Ізраїль створює демілітаризовану зону на кордоні з Сирією. Крім того, військові знищили військовий флот Асада, який тим часом втік до Москви, прихопивши майже 200 млрд дол.

Нагадуємо, 13 грудня депутат Державної Думи Дмитро Кузнєцов зробив пропозицію щодо того, як РФ може використати Асада. Тим часом у росЗМІ припустили, що Україна може бути причетна до успіхів повстанців в Сирії, які повалили режим сирійського диктатора-втікача.