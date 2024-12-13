Чим Башар Асад заплатить за притулок, наданий Володимиром Путіним, — ЗМІ

Сирійський диктатор став черговим поваленим главою держави, який знайшов прихисток у Росії.

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Колишньому правителю Сирії Башару Асаду і його сім'ї було надано притулок у РФ на "гуманітарних підставах". Поки що немає офіційних фото Асада, який обживається на новому місці, але вже зараз журналісти припускають, чим він заплатить Володимиру Путіну за гостинність і хто стане його сусідами. Про це пише Digi 24.

Колумніст Марк Галеотті вважає, що жити опальний сирійський тиран буде в Барвисі, елітному анклаві російських багатіїв під Москвою.

Башар Асад і Володимир Путін Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Ще з радянських часів тут селилися партійні діячі та обрані представники лояльної культурної еліти. Тепер він став домівкою для нуворишів і повалених диктаторів та членів їхніх сімей.

По-перше, це сім'я поваленого сербського президента і військового злочинця Слободана Мілошевича. Є щонайменше три колишніх президенти: Аскар Акаєв із Киргизстану (повалений унаслідок "тюльпанової революції" 2005 року), Аслан Абашидзе з Аджарської Автономної Республіки Грузія (заочно засуджений за тероризм та вбивство у своїй рідній країні) та колишній президент України Віктор Янукович (утікач від "Революції гідності" 2014 року). Башар і Асма аль-Асад можуть стати останніми поповненнями в "колекції".

Об'єкти нерухомості, де живуть колишні глави держав, величезні. З чуток, Віктор Янукович ділить свій час між особняком вартістю 52 мільйони доларів у Барвисі та будинком у Ростовській області. У селищі є висококласні ресторани і магазини роздрібної торгівлі: від торгового центру "Дрім Хаус" до "Барвиха Luxury Village".

Однак родині Башара Асада доведеться за це заплатити. Державний департамент США оцінив приватні статки сім'ї Асада приблизно у 2 мільярди доларів, розкиданих по всьому світу на офшорних рахунках і в підставних корпораціях, хоча неясно, до якої частини цих коштів вони ще можуть отримати доступ. Їм доведеться платити за власність та інші блага розкішного життя у вигнанні, не в останню чергу за приватну охорону і віддану прислугу. Швидше за все, до них будуть приставлені співробітники ФСБ.

Башар Асад і його сім'я Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Але журналіст вважає, що платити Башар Асад буде не тільки грошима. Він може стати "пішаком Кремля". Башара Асада ображають і в соціальних мережах у Росії, і пропагандистські ЗМІ, вважаючи, що саме він самотужки став причиною краху свого режиму. У РФ його звинувачують у тому, що він не зміг скористатися вікном можливостей, наданим російською інтервенцією у 2015 році, і упустив шанс укласти мирну угоду хоча б із частиною повстанців або консолідувати свою армію, коли вони почали свій марш на Алеппо.

Асаду доведеться змиритися, якщо він хоче зберегти свою свободу. Хоча малоймовірно, що він — або його 23-річний син Хафез, якого готують як спадкоємного принца — коли-небудь повернуться в Сирію, він залишається потенційною розмінною монетою. Володимир Путін навряд чи видасть його сирійцям, не кажучи вже про трибунал за військові злочини. Багато в чому надання притулку було останнім засобом соціального контракту Москви з її клієнтами-диктаторами: якщо все інше не допоможе, ви отримаєте притулок тут.

Замість цього сім'я тепер повинна робити все, що зручно Кремлю. Наразі їхня робота, ймовірно, полягає в тому, щоб зберігати мовчання і не нагадувати світові, що ще недавно саме Москва підтримувала його режим.

Нагадаємо, Фокус розповідав про розкішний палац Башара Асада в Дамаску, який став доступним для публіки і журналістів, після того, як його господар втік.