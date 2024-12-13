Чем Башар Асад заплатит за убежище, предоставленное Владимиром Путиным, — СМИ

Сирийский диктатор стал очередным свергнутым главой государства, который нашел приют в России.

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Бывшему правителю Сирии, Башару Асаду и его семье было предоставлено убежище в РФ на "гуманитарных основаниях". Пока еще нет официальных фото Асада, обживающегося на новом месте, но уже сейчас журналисты предполагают, чем он заплатит Владимиру Путину за гостеприимство и кто станет его соседями. Об этом пишет Digi 24.

Колумнист Марк Галеотти считает, что жить опальный сирийский тиран будет в Барвихе, элитном анклаве российских богачей под Москвой.

Башар Асад и Владимир Путин Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Еще с советских времен тут селились партийные деятели и избранные представители лояльной культурной элиты. Теперь он стал домом для нуворишей и свергнутых диктаторов и членов их семей.

Во-первых, это семья свергнутого сербского президента и военного преступника Слободана Милошевича. Есть не менее трех бывших президентов: Аскар Акаев из Кыргызстана (свергнут в результате "тюльпановой революции" 2005 года), Аслан Абашидзе из Аджарской Автономной Республики Грузия (заочно осужден за терроризм и убийство в своей родной стране) и бывший президент Украины Виктор Янукович (бежавший от "Революции достоинства" 2014 года). Башар и Асма аль-Асад могут стать последними пополнениями в "коллекции".

Объекты недвижимости огромны, где живут бывшие главы государств, огромны. По слухам, Виктор Янукович делит свое время между особняком стоимостью 52 миллиона долларов в Барвихе и домом в Ростовской области. В поселке есть высококлассные рестораны и магазины розничной торговли: от торгового центра "Дрим Хаус" до "Барвиха Luxury Village".

Однако семье Башара Асада придется за это заплатить. Государственный департамент США оценил частное состояние семьи Асада примерно в 2 миллиарда долларов, разбросанных по всему миру на оффшорных счетах и ​​в подставных корпорациях, хотя неясно, к какой части этих средств они еще могут получить доступ. Им придется платить за собственность и другие блага роскошной жизни в изгнании, не в последнюю очередь за частную охрану и преданную прислугу. Скорей всего, к ним будут приставлены сотрудники ФСБ.

Башар Асад и его семья Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Но журналист считает, что платить Башар Асад будет не только деньгами. Он может стать "пешкой Кремля". Башара Асада оскорбляют и в социальных сетях в России, и пропагандистские СМИ, считая, что именно он в одиночку стал причиной краха своего режима. В РФ его обвиняют в том, что он не смог воспользоваться окном возможностей, предоставленным российской интервенцией в 2015 году, и упустил шанс заключить мирное соглашение хотя бы с частью повстанцев, или консолидировать свою армию, когда они начали свой марш на Алеппо.

Асаду придется смириться, если он хочет сохранить свою свободу. Хотя маловероятно, что он – или его 23-летний сын Хафез, которого готовят в качестве наследного принца – когда-либо вернутся в Сирию, он остается потенциальной разменной монетой. Владимир Путин вряд ли выдаст его сирийцам, не говоря уже о трибунале за военные преступления. Во многих отношениях предоставление убежища было последним средством социального контракта Москвы с ее клиентами-диктаторами: если все остальное не поможет, вы получите убежище здесь.

Вместо этого семья теперь должна делать все, что удобно Кремлю. На данный момент их работа, вероятно, состоит в том, чтобы хранить молчание и не напоминать миру, что еще недавно именно Москва поддерживала его режим.

Напомним, Фокус рассказывал о роскошном дворце Башара Асада в Дамаске, который стал доступен для публики и журналистов, после того, как его хозяин сбежал.