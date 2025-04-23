"Пусть жители привыкают": Эстония хочет поставить базу в городе на границе с РФ

Силы обороны Эстонии планируют создать военную базу в городе Нарва, расположенном на границе с Россией. Балтийская страна считает необходимым усилить свои позиции именно в приграничье.

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Об этом сообщает эстонский вещатель ERR и приводит слова начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии, генерал-майора Вахура Каруса.

По информации Каруса, на базе в Нарве разместятся около 200 военных. Это будет определенный сигнал для местных жителей.

"План заключается в том... чтобы дать сигнал жителям Нарвы, что эстонское государство держит там прочные позиции, что они должны привыкнуть к присутствию военнослужащих Сил обороны как к части повседневной жизни. И чтобы дать гарантию, что мы действительно там есть, что это эстонское государство, и Нарва — это очень сильный эстонский город", — заявил Вахур Карус.

Он также отметил, что база в Нарве будет иметь и определенное символическое значение, — мол, на границе с Россией расположен один из крупнейших эстонских городов.

Также мы писали, что Эстония строит на острове Хийумаа новый радар противовоздушной обороны, — на фоне угрозы потенциального российского вторжения.

Еще мы сообщали, что три балтийские страны — Эстония, Литва и Латвия — укрепляют свои восточные границы и планируют построить там тысячи бетонных бункеров, траншей, противотанковых рвов и складов с боеприпасами. В то же время некоторые чиновники считают, что к таким мерам прибегли с опозданием.