"Нехай мешканці звикають": Естонія хоче поставити базу у місті на кордоні з РФ

Сили оборони Естонії планують створити військову базу в місті Нарва, розташованому на кордоні з Росією. Балтійська країна вважає за необхідне посилити свої позиції саме у прикордонні.

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Про це повідомляє естонський мовник ERR і наводить слова начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майора Вахура Каруса.

За інформацією Каруса, на базі у Нарві розмістяться близько 200 військових. Це буде певний сигнал для місцевих мешканців.

"План полягає в тому… щоб дати сигнал жителям Нарви, що естонська держава має там міцні позиції, що вони мають звикнути до присутності військовослужбовців Сил оборони як до частини повсякденного життя. І щоб дати гарантію, що ми дійсно там є, що це естонська держава, і що Нарва – це дуже сильне естонське місто", – заявив Вахур Карус.

Він також зауважив, шо база у Нарві матиме і певне символічне значення, – мовляв, на кордоні з Росією розташовано одне з найбільших естонських міст.

Також ми писали, що Естонія будує на острові Хійумаа новий радар протиповітряної оборони, – на тлі загрози потенційного російського вторгнення.

Ще ми повідомляли, що три балтійські країни – Естонія, Литва та Латвія – зміцнюють свої східні кордони та планують побудувати там тисячі бетонних бункерів, траншей, протитанкових ровів і складів з боєприпасами. Водночас певні посадовці вважають, що до таких заходів вдалися із запізненням.